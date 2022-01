Κυβερνητικός αξιωματούχος προειδοποίησε μέσω e-mail τον Μάρτιν Ρέινολντς, τον διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του Μπόρις Τζόνσον, να μην γίνει το επίμαχο πάρτι της 20ης Μαΐου 2020, όπως αποκαλύπτει η έρευνα για το Partygate, το σκάνδαλο που προέκυψε από τα πάρτι στη Ντάουνιγκ Στριτ εν μέσω lockdown.

Όπως αποκάλυψε ο Ρόμπερτ Πέστον, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του δικτύου ITV, στην έρευνα εντοπίστηκε ένα email, από τον ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο προς τον ιδιαίτερο του Μπόρις Τζόνσον για να τον προειδοποιήσει να μην πραγματοποιηθεί το πάρτι της 20ης Μαΐου 2020, στο οποίο παρέστη ο Βρετανός πρωθυπουργός και άνοιξε ο ασκός του Αιόλου εναντίον του.

«Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, η Σου Γκρέι βρήκε email ανώτατου κυβερνητικού αξιωματούχου προς τον ιδιαίτερο γραμματέα Μάρτιν Ρέινολντς που τον προειδοποιεί ότι το πάρτι της 20ης Μαΐου δεν πρέπει να γίνει», έγραψε ο Ρόμπερτ Πέστον στο Twitter.

I understand Sue Gray has found the email from a senior official to PM’s principle private secretary Martin Reynolds warning him the 20 May party should not go ahead, as per Cummings’s revelation and my blog below. So huge…https://t.co/X2nSkHMTp4