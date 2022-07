Την ερχόμενη Δευτέρα (11.7.2022) θα συνεδριάσει η Επιτροπή του 1922 και θα προχωρήσει σε εκλογές για να ανακηρυχθεί ο νέος εκτελεστικός διευθυντής της, ώστε να αλλάξει τους κανόνες που ισχύουν για τον χρόνο διεξαγωγής νέας ψηφοφορίας πρότασης μομφής κατά του πρωθυπουργού, την ώρα που η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον δέχεται μπαράζ παραιτήσεων.

Η Επιτροπή του 1922 της Βρετανίας είναι αυτή που μπορεί να διεξάγει την ψηφοφορία πρότασης μομφής κατά του πρωθυπουργού της χώρας, αφού υποβάλλουν και οι αντίστοιχοι βουλευτές τις επιστολές τους σε αυτή. Ήδη, τα σενάρια κατά του Μπόρις Τζόνσον ξεκίνησαν από σήμερα, μετά το μπαράζ παραιτήσεων των στελεχών των Συντηρητικών.

Η Επιτροπή του 1922 μπορούσε να αλλάξει τους κανόνες από σήμερα, όμως αποφάσισε να μην το κάνει, σύμφωνα με την Telegraph. Για αυτό θα γίνουν εκλογές για τη νέα εκτελεστική εξουσία της Επιτροπής τη Δευτέρα, ώστε αν αλλάξουν οι κανόνες να «συμφωνούν όλα τα μέλη του κόμματος», μεταδίδει ο Guardian επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές.

BREAKING The 1922 committee executive has met and decided not to change the rules to allow a second no confidence vote in Boris Johnson.

Instead 1922 executive elections will be held on Monday 2pm to 4pm.

All 18 places on the executive will be up for grabs. Proxy votes allowed.