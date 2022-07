«Φυσικά και θα συνεχίσω να είμαι πρωθυπουργός αύριο», απάντησε ο Μπόρις Τζόνσον σε κοινοβουλευτική επιτροπή εν μέσω μπαράζ παραιτήσεων υπουργών και στελεχών της κυβέρνησής του και αυξανόμενων εκκλήσεων από βουλευτές του ίδιου του κόμματός του να παραιτηθεί.

Μάλιστα, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι «δεν καταλαβαίνει τον λόγο που πρέπει να παραιτηθεί», αναφέροντας και τη συγκυρία του πολέμου στην Ουκρανία και την πολιτική αστάθεια που μπορεί να προκαλέσει πιθανή παραίτησή του.

Παράλληλα, τόνισε στην επιτροπή ότι η χώρα δεν θέλει οι πολιτικοί να «εμπλέκονται σε ψηφοθηρία», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν χρειαζόταν άδεια από τη βασίλισσα Ελισάβετ για τη διεξαγωγή εκλογών.

«Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους ψηφοφόρους μας και να αντιμετωπίζουμε ζητήματα που τους ενδιαφέρουν», είπε ο Τζόνσον.

Κλείνει τα αυτιά του στις «σειρήνες» παραίτησης – Κατά του Τζόνσον οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί

Έτσι, ο Μπόρις Τζόνσον στυλώνει τα πόδια του, παρά τις μαζικές εκκλήσεις για παραίτηση από στελέχη του ίδιου του κόμματός του. Μέχρι τις 19:20 της Τετάρτης (6.7.2022), έχουν παραιτηθεί 36 στελέχη, σε διάστημα λιγότερο από 24 ώρες. Όμως, προσερχόμενος στην κοινοβουλευτική επιτροπή, ο Μπόρις Τζόνσον απάντησε «όχι, όχι, όχι» στα σενάρια παραίτησής του.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές των βρετανικών ΜΜΕ, αν αυτά τα στελέχη προστεθούν στα 148 που ψήφισαν εναντίον του στην πρόταση μομφής τον Ιούνιο, τότε φαίνεται πως ο Μπόρις Τζόνσον έχει χάσει τη μισή και πλέον υποστήριξη από το κόμμα του.

Λόγω αυτής της… χιονοστιβάδας παραιτήσεων και τα σενάρια για αλλαγή στους κανόνες της πρότασης μομφής (που – μέχρι στιγμής – δίνει «ασυλία» στον Τζόνσον για 12 μήνες), δημοσιογράφοι των Sky News, BBC και Times αναφέρουν ότι οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί της κυβέρνησης θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό απόψε το βράδυ και θα του ζητήσουν να παραιτηθεί.

Told a delegation of three cab ministers – Zahawi, Hart and Lewis (who is currently in Belfast) have made it clear to chief whip it’s time for PM to go. This trio say his position now untenable. — Beth Rigby (@BethRigby) July 6, 2022

**Nadhim Zahawi** is in the delegation of cabinet ministers about to tell the prime minister to go, I'm told — Henry Zeffman (@hzeffman) July 6, 2022

Prime Minister Boris Johnson is told 'a delegation of your cabinet colleagues are waiting for you in Downing Street' to ask him to resign during questions at the Liaison committee. https://t.co/gxIafafSxw



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/CI8mFb6u8c — Sky News (@SkyNews) July 6, 2022

«Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να παραιτηθώ»

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Ντάρεν Τζόουνς, διάβασε ένα απόσπασμα, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Όταν ένα καθεστώς είναι στην εξουσία για πολύ καιρό, όταν έχει εξαντλήσει μοιραία την υπομονή του λαού, και όταν η λήθη φαίνεται στο βάθος – φοβάμαι ότι σε όλο τον κόσμο θα δείτε τους ηγέτες αυτού του καθεστώτος να δρουν αποκλειστικά για το συμφέρον της αυτοσυντήρησης και όχι για το συμφέρον του εκλογικού σώματος».

Ο Τζόουνς ρώτησε τον Τζόνσον ποιος πιστεύει ότι το έγραψε αυτό (το έγραψε ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον πριν από 11 χρόνια), με τον σημερινό πρωθυπουργό της Βρετανίας να απαντά περιπαικτικά: «Ήταν ο Κικέρων, ο Πλάτωνας, ο Μοντεσκιέ;».

'You're not capable of changing. We'll be doing this time and time again if you stay in post, won't we?'



Labour MP Chris Bryant challenges the prime minister over his handling of allegations against Chris Pincher. https://t.co/gxIafafSxw



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/p3SjqRXs0t — Sky News (@SkyNews) July 6, 2022

Ο βουλευτής των Εργατικών φάνηκε να εκνευρίζεται και απάντησε στον Τζόνσον: «Με κάθε ειλικρίνεια, δεν είναι αστείο, δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι γενναίο να συνεχίζεις να το κάνεις αυτό, νομίζω ότι κατά την άποψή μου βλάπτεις τη χώρα, πρωθυπουργέ.

«Σε πολύ ανθρώπινο επίπεδο, σίγουρα πρέπει να ξέρεις ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας να φύγεις τώρα, έτσι δεν είναι;», ρώτησε τον Τζόνσον ο βουλευτής.

Ωστόσο, ο Τζόνσον επικαλέστηκε την κρίση κόστους ζωής και τον πόλεμο στην Ουκρανία, προσθέτοντας: «Δεν μπορώ να δω για ποιο λόγο είναι υπεύθυνη η στάση μου να παραιτηθώ, ειδικά όταν βρισκόμαστε εν μέσω μιας θητείας που κερδίσαμε δύο ή τρία χρόνια πριν».

«Θα συνεχίσω τη δουλειά που εκλέχτηκα να κάνω»

Σε μια «σκληρή» λογομαχία με τον Μπόρις Τζόνσον ενεπλάκη και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, σερ Μπέρναρντ Τζένκιν, ο οποίος τον ρώτησε «γιατί πιστεύετε ότι η ακεραιότητα στη δημόσια ζωή έχει γίνει τόσο μεγάλο ζήτημα υπό την πρωθυπουργία σας;».

«Στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι οι άνθρωποι θέλουν πολύ να με απομακρύνουν από τα θέματα για τα οποία θέλω να μιλήσω. Προσπαθώ πολύ σκληρά σε όλη αυτή τη συνεδρία να μιλήσω για πράγματα που με ενδιαφέρουν», απάντησε ο πρωθυπουργός

Ο πρόεδρος της επιτροπής, τον ρώτησε στη συνέχεια «πόση βαρύτητα δίνεται στην πιθανότητα να παραιτηθείτε;», με τον Τζόνσον να απαντά «είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι συνεχίζω τη δουλειά για την οποία εκλέχτηκα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω από εδώ και πέρα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και βρετανικά ΜΜΕ