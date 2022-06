Σοκ. Αυτό περιγράφει την κατάσταση του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, μόλις έμαθε για την απόφαση του «δικαστηρίου» των φιλορώσων αυτονομιστών του Ντονέτσκ να καταδικάσει εις θάνατον δύο Βρετανούς στρατιώτες που πολεμούσαν στο πλευρό της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο εκπρόσωπος του Τζόνσον μιλώντας σε δημοσιογράφους, υπενθυμίζοντας ότι οι δύο Βρετανοί ήταν μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και κατ’ επέκταση προστατεύονται βάσει της Σύμβασης της Γενεύης.

«Ο πρωθυπουργός είναι σοκαρισμένος από την καταδίκη αυτών των ανδρών», είπε ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι το Λονδίνο «υποστηρίζει την Ουκρανία στις προσπάθειές της να τους απελευθερώσει».

Όπως τόνισε, το Λονδίνο δίνει προτεραιότητα σε συνομιλίες με την Ουκρανία και όχι με τη Ρωσία για την κατάσταση των δύο κρατούμενων Βρετανών.

«Τους παρέχεται προστασία βάσει της Σύμβασης της Γενεύης ως μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, γι’ αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να προσπαθήσουμε να τους απελευθερώσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε».

Οι δύο Βρετανοί, ο Έϊντεν Άσλιν και ο Σον Πίνερ, όπως και ο Μαροκινός Σααντούν Μπραχίμ κρίθηκαν ένοχοι για «μισθοφορικές δραστηριότητες και για τη διάπραξη ενεργειών που είχαν στόχο την κατάληψη της εξουσίας και την ανατροπή της συνταγματικής τάξης» στο Ντονέτσκ.

Η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας καταδίκασε την ποινή που επιβλήθηκε στους δύο Βρετανούς κάνοντας λόγο για μια κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης – θέση που συμμερίζεται και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – και έθεσε το θέμα στον Ουκρανό ομόλογό της Ντμίτρι Κουλέμπα σε μια τηλεφωνική συνομιλία που είχαν σήμερα.

Οι δύο υπουργοί «συζήτησαν τις προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατούνται από φιλορώσους. Η απόφαση εναντίον τους αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης», υπογράμμισε η Τρας σε ανάρτηση στο Twitter.

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.



They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.



My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.