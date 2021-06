Η Πέγκυ, ένα μπόρντερ κόλεϊ με προβλήματα ακοής, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα «καθήκοντά της» ως φύλακας κοπαδιού και δόθηκε στο RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), μία οργάνωση που βοηθά την καλή διαβίωση των ζώων στην Αγγλία, όταν το αφεντικό του δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του.

Η δ/ντρια της οργάνωσης ήταν αποφασισμένη να βοηθήσει το εννιάχρονο σκυλάκι να επιστρέψει στην καθημερινότητά του. Μαζί με τον σύζυγό της μετέφρασαν τις εντολές όπως «έλα ή γεια σου» και «μείνε» σε γλώσσα του σώματος και σε νοήματα χεριών. Με τη βοήθεια ενός εκπαιδευτή της συγκεκριμένης ράτσας και δύο σκύλων, της έμαθαν να ανταποκρίνεται με σήματα του αντίχειρα όπως «καλό κορίτσι» και με επίπεδη τεντωμένη παλάμη «να σταματήσει».

«Ερωτευθήκαμε την Πέγκυ. Γνωρίζαμε ότι ήθελε να επανέλθει στην καθημερινότητα της και ξεκινήσαμε τη δύσκολη διαδικασία της διδασκαλίας στον αγρό με ένα κοπάδι χωρίς να ακούει εντολές», είπε η Κλόη

Και συνεχίζει: «Είναι δύσκολο γιατί πρέπει να το κυνηγάς για να τραβήξεις την προσοχή του, και μερικές φορές δεν το συνειδητοποιεί αμέσως».

«Αλλά είναι τόσο χαρούμενο σκυλάκι. Αγαπάει να τρέχει, γι αυτό της έχουμε βάλει μία συσκευή πλοήγησης GPS στο κολάρο της, σε περίπτωση που χωριστούμε και δεν μπορεί να μας βρει. Είναι εκπληκτικό να την βλέπεις ν΄ ανταποκρίνεται και είναι μία απόδειξη ότι μπορείτε να διδάξετε νέα κόλπα σε ένα σκυλί μεγαλύτερης ηλικίας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.