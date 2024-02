Μπουρλότο από την Υπερδνειστερία: Ζητάει βοήθεια από τη Ρωσία για να αντιμετωπίσει τον «ασφυκτικό κλοιό» της Μολδαβίας

Νέα εν δυνάμει εστία έντασης ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία δημιουργείται στην Υπερδνειστερία, μια περιοχή που έχει αποσχιστεί από την Μολδαβία και συνορεύει με την Ουκρανία, περίπου στο ύψος της Οδησσού.

Βουλευτές της μη αναγνωρισμένης Υπερδνειστερίας απηύθυναν σήμερα Τετάρτη 28.2.2024 έκκληση στη Ρωσία ζητώντας «να προστατεύσει την περιοχή σε συνθήκες αυξημένης πίεσης από τη Μολδαβία».

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε περιλαμβάνει έκκληση προς το Συμβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την Κρατική Δούμα, τη Βουλή της Ρωσίας, ζητώντας όμως μόνο βοήθεια στις συνθήκες «οικονομικού αποκλεισμού από τη Μολδαβία» και όχι – τουλάχιστον προς το παρόν – στρατιωτικής.

«Η Μολδαβία έχει πραγματικά εξαπολύσει έναν οικονομικό πόλεμο κατά της Υπερδνειστερίας, δημιουργώντας σκόπιμα προϋποθέσεις για ένα δημοσιονομικό έλλειμμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων», αναφέρει το ψήφισμα που υιοθετήθηκε.

BREAKING: Transnistria has just formally requested assistance from the Russian against Moldova.



To all the people who said that Russia would stop at Ukraine and that we should just let Russia run over Ukraine as its not our problem…



Putin will not stop. He will continue… pic.twitter.com/C8E19Fss8t