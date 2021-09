Στο έλεος πλημμυρών το Μπουρούντι. Οι φυσικές καταστροφές ανάγκασαν τουλάχιστον 100.000 ανθρώπους της αφρικανικής χώρας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τη ΜΚΟ «Save the Children».

Το Μπουρούντι, χώρα της ανατολικής Αφρικής, εκτός από τις πλημμύρες, αντιμετωπίζει από το 2015 και βαθιά πολιτική κρίση, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους και ωθήσει στην εξορία περίπου 400.000 κατοίκους της χώρας.

Ωστόσο σήμερα «περισσότερο από το 84% των εσωτερικά εκτοπισμένων στο Μπουρούντι (…) έχει εγκαταλείψει την εστία του κυρίως λόγω των φυσικών καταστροφών παρά λόγω των συγκρούσεων, κυρίως εξαιτίας της ανόδου της στάθμης (των υδάτων) της λίμνης Τανγκανίκα, της δεύτερης μεγαλύτερης της Αφρικής», επισημαίνει η βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση «Save the Children».

Τον Απρίλιο, η στάθμη της λίμνης είχε ανέβει κατά περίπου 4 μέτρα σε σχέση με τα φυσιολογικά της επίπεδα, καταστρέφοντας εκατοντάδες σπίτια, σημειώνει η ΜΚΟ, η οποία δραστηριοποιείται στο Μπουρούντι.

Η ΜΚΟ, η οποία αγωνίζεται για την προστασία των παιδιών, υπογραμμίζει ότι αυτά έχουν πληγεί ιδιαίτερα. «Υπολογίζεται ότι 7.200 εκτοπισμένοι – ήτοι 7% του συνόλου τους – είναι μωρά κάτω του ενός έτους», προσθέτει η «Save the Children».

Τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά δεν μπορούν πλέον να πηγαίνουν σχολείο και πολλά λαμβάνουν μόνο ένα γεύμα ημερησίως, προσθέτει η «Save the Children».

«Ο κόσμος δείχνει ότι έχει ξεχάσει το Μπουρούντι, το οποίο καταβάλλει ήδη μεγάλο τίμημα για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, και τα παιδιά είναι αυτά που πλήττονται περισσότερο», δήλωσε η Μάγκι Κορντ, διευθύντρια της ΜΚΟ για τη Ρουάντα και το Μπουρούντι.

«Βλέπουμε οικογένειες που είχαν στο παρελθόν σταθερή στέγη, όλα τα παιδιά τους στο σχολείο και δύο γονείς που εργάζονταν, να αναγκάζονται να ζουν σε σκηνές, χωρίς δουλειά, χωρίς τροφή, με τα παιδιά τους να είναι υποχρεωμένα να δουλέψουν για ένα δολάριο την ημέρα για να υποστηρίξουν την οικογένειά τους», τονίζει.

Η ΜΚΟ επικαλείται επίσης την περίπτωση της Αριέλ, μιας εφήβου το σπίτι της οποίας πλημμύρισε σε μια νύχτα από την αιφνίδια άνοδο της στάθμης της λίμνης και η οποία μεταφέρει και στοιβάζει τούβλα για περίπου ένα ευρώ την ημέρα.

«Τις περισσότερες μέρες τρώω, αλλά κάποιες μέρες δεν έχω να φάω κανένα γεύμα», λέει η 17χρονη.

