Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει έναν οπλοφόρο να ανοίγει πυρ εναντίον ενός άλλου άνδρα στο Μπρονξ. Ο ένοπλος βημάτιζε πίσω από τον στόχο του και την κατάλληλη στιγμή τον πυροβόλησε στα οπίσθια…

Το οπτικό υλικό από το αιματηρό περιστατικό στο Μπρονξ έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του βορειότερου αυτού γεωγραφικού διαμερίσματος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για να εντοπιστεί ο δράστης, αναφέρει συγκεκριμένα η New York Post.

Τα πλάνα δείχνουν τον ύποπτο να περπατά από το δρόμο στο πεζοδρόμιο στη Λεωφόρο Prospect και στην Ανατολική 165η οδό στο Foxhurst του Μπρονξ, λίγα λεπτά πριν από τις 5 το πρωί της Τετάρτης (09.06.2021).

Video shows man getting shot in the buttocks on Bronx street https://t.co/7nKzvUI02X pic.twitter.com/KapOATib3a