Ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της πολιτικής του για τον κορονοϊό, ενώ ανακοίνωσε και το κλείσιμο των συνόρων με τον Καναδά για τις “μη απαραίτητες μετακινήσεις”.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Twitter ότι θα δώσει συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας για να κοινονοποιήσει μία «πολύ σημαντική πληροφορία» της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων που αφορά την πανδημία του κορονοϊού.

«Θα δώσω συνέντευξη Τύπου σήμερα για να συζητήσω για πολύ σημαντική πληροφορία της FDA σχετικά με τον Κινεζικό Ιό», έγραψε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Παραμένει έτσι άγνωστο τι θα ανακοινώσει, ενώ η εμμονή του να χαρακτηρίζει τα πάντα “πολύ σημαντικά” ή “υπέροχα” είναι αλήθεια πως δεν βοηθάει και πολύ.

Σημειώνεται πως η FDA (Food and Drug Administration ) είναι ο ομοσπονδιακός οργανισμός των ΗΠΑ που εποπτεύει την αδειοδότηση και διάθεση των φαρμάκων στο αμερικανικό έδαφος.

I will be having a news conference today to discuss very important news from the FDA concerning the Chinese Virus!

Ευκαιρίας δοθείσης, ο Τραμπ υπεραμύνθηκε των αποφάσεών του σχετικά με τον κορονοϊό, επιχειρώντας να απαντήσεις στις σφοδρές επικρίσεις που δέχεται για καθυστερημένα αντανακλαστικά, καθώς όλοι θυμούνται πως αρχικά είχε χαρακτηρίσει τον κορονοϊό “άνευ σημασίας” και fake news τις επισημάνσεις των επιστημόνων. Αυτά φυσικά έως ότου αρχίσει η κατάρρευση στην Wall Street…

“Έχω αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά τον Κινέζικο Ιό και έκανα πολύ καλή δουλειά από την αρχή, συμπεριλαμβανομένης της πολύ πρώιμης απόφασης μου να κλείσω τα σύνορα με την Κίνα – ενάντια στις επιθυμίες σχεδόν όλων. Πολλές ζωές σώθηκαν. Τα νέα fake news είναι ντροπιαστικά”, ανέφερε ο Τραμπ.

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China – against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!