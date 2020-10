Μυστήριο με τις απόκοσμες εικόνες χιλιάδων νεκρών ζώων στην ρωσική Καμτσάτκα! video

Η ρύπανση που παρατηρήθηκε στις ακτές της Χερσονήσου της Καμτσάκα, όταν το περασμένο Σαββατοκύριακο οι παραλίες σε έκταση πολλών χιλιομέτρων γέμισαν με χιλιάδες νεκρά θαλάσσια ζώα, προβληματίζει τις αρχές στην Ρωσία, που έδωσαν εντολή να διερευνηθούν τα αίτια της, ενώ η οικολογική οργάνωση Greenpeace την χαρακτηρίζει ως «οικολογική καταστροφή».

Ο Ρώσος υπουργός Φυσικών Πόρων Ντμίτυρι Κομπίλκιν δήλωσε σήμερα ότι οι αναλύσεις που έχουν γίνει σε δείγματα νερού που ελήφθησαν από τις ακτές της Χερσονήσου της Καμτσάτκας που βρίσκεται στο ανατολικότερο σημείο της Ρωσίας, δείχνουν να μην έχει προκληθεί από ανθρώπινη παρέμβαση καθώς δεν βρέθηκαν πετρελαιοειδή ούτε στο νερό της θάλασσας ούτε στα δείγματα εδάφους της ξηράς.

These beautiful creatures are dying right now in Pacific Ocean near Kamchatka (Russia).

Thousands of them are already dead and it keeps happening! A huge amount of oil was poured into the ocean and has destroyed marine life.@Greenpeace



