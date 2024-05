Μυστήριο με τον αγνοούμενο Ατίλιο Μπρίλενμπουργκ: Λένε ότι δεν είναι ο πατριός της Τατιάνας Μπλάτνικ αλλά ο γιος του

Σύγχυση έχει επικρατήσει τις τελευταίες ώρες με την η είδηση της εξαφάνισης του επιχειρηματία Ατίλιο Μπρίλενμπουργκ (Attilio Brillembourg). Αν και αρχικά τα ξένα μέσα μιλούσαν για την εξαφάνιση του πατριού της Τατιάνας Μπλάτνικ, τώρα λέγεται ότι πρόκειται για τον γιο του με τον οποίο έχουν το ίδιο όνομα.

Ειδικότερα, το CBS τονίζει ότι δεν πρόκειται για τον πατριό της Τατιάνας Μπλάτνικ αλλά για τον γιο του με τον οποίο έχουν ίδιο όνομα.

O 53χρονος γιος του Αττίλιο Μπρίλεμπουργκ έχει το ίδιο όνομα με τον πατέρα του για αυτό προφανώς έγινε η παρεξήγηση.

Όπως αναφέρει το CBS οι δημοσιογράφοι ζήτησαν μια δήλωση από την Τατιάνα Μπλάτνικ αλλά ακόμα δεν έχουν κάποια απάντηση.

O 53χρονος εθεάθη για τελευταία φορά στη 01.10 ξημερώματα του Σαββάτου (18.05.2024) και συγκεκριμένα στη 1:10 π.μ. στο Μαλιμπού, στο 6000 block του Murphy Way, μια γειτονιά με πολυτελείς κατοικίες και κτήματα κοντά στους καταρράκτες Escondido.

Detectives need your help locating missing person Attilio Brillembourg. To provide info anonymously, call LA Crime Stoppers 800-222-8477, smartphone:”P3Tips” App or by website: https://t.co/EolYt2qufe@acornnewspaper@TheMalibuTimes@991KBU@CityMalibu pic.twitter.com/uGIUmKFZmx