Ο διαφιλονικούμενος θύλακας Ναγκόρνο Καραμπάχ αντιμετωπίζει ελλείψεις τροφίμων λόγω ενός αποκλεισμού που βρίσκεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, κατηγορώντας το Αζερμπαϊτζάν καθώς και τη Ρωσία ότι δεν εκπληρώνει την ειρηνευτική της αποστολή στην περιοχή.

Ο θύλακας αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν, αλλά οι κάτοικοί του είναι στην πλειονότητά τους Αρμένιοι. Ο θύλακας αποσχίστηκε έπειτα από πόλεμο στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το 2020, το Αζερμπαϊτζάν ανακατέλαβε εδάφη μέσα και γύρω από το Ναγκόρνο Καραμπάχ έπειτα από έναν πόλεμο σύντομης διάρκειας ο οποίος κατέληξε σε εκεχειρία με τη μεσολάβηση της Ρωσίας. Στον πόλεμο του 2020, η Αρμενία υπέστη μια δεινή ήττα και αναγκάστηκε να παραχωρήσει μεγάλες εκτάσεις εδάφους στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο Πασινιάν είπε στο υπουργικό συμβούλιο ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακα είναι «εξαιρετικά τεταμένη ως αποτέλεσμα του παράνομου αποκλεισμού του διαδρόμου Λατσίν από το Αζερμπαϊτζάν», σύμφωνα με τον αρμένικο ειδησεογραφικό ιστότοπο Hetq.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι έχει προτείνει όρους στο Αζερμπαϊτζάν για την άρση του αποκλεισμού.

Ο μόνος δρόμος που συνδέει την Αρμενία με το Ναγκόρνο Καραμπάχ διέρχεται από τον διάδρομο Λατσίν στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν, τον οποίο μια ομάδα Αζέρων πολιτών, που αυτοχαρακτηρίζονται οικολόγοι ακτιβιστές, απέκλεισε στις 13 Δεκεμβρίου.

«Εκατοντάδες οικογένειες παραμένουν χωρισμένες λόγω του αποκλεισμού. Στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, υπάρχουν ελλείψεις σε ορισμένα βασικά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων», ανέφερε ο Πασινιάν.

Τη Δευτέρα, ο ίδιος με ανάρτηση στο twitter ανέφερε ότι οι ιατρικές υπηρεσίες μπορεί να καταρρεύσουν στον θύλακα.

8 days Lachin corridor is closed by #Az and people of Nagorno Karabakh are stuck on the roads in the cold, families are finding themselves in different sides of the blockade. Citizens with serious health problems are deprived of medicine and health service.