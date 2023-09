Στις φλόγες του πολέμου έχει τυλιχθεί το Ναγκόρνο Καραμπάχ μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή που αποτελεί μήλο της έριδας με την Αρμενία.

Στον θύλακα του Ναγκόρνο Καρμαπάχ μαίνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στον στρατό του Αζερμπαϊτζάν και Αρμένιους αυτονομιστές και υπάρχουν πολλές αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν από επιθέσεις του στρατού του Αζερμπαϊτζάν που εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, δήλωσε ο Γκέχαμ Στεπανιάν, διαμεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του θύλακα. Ανάμεσα στους τραυματίες, συμπεριλαμβάνονται και παιδιά, τόνισε.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν δήλωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε μια ένοπλη χερσαία επιχείρηση στον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ και θέλει να «σύρει τη χώρα σε εχθροπραξίες». Ωστόσο ο Νικόλ Πασινιάν τόνισε ότι ο αρμενικός στρατός δεν συμμετέχει στις μάχες που ξεκίνησαν με τους στρατιώτες του Αζερμπαϊτζάν.

«Μερικές δυνάμεις, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές προσπαθούν να σύρουν την Αρμενία σε πόλεμο. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνω: Ένοπλες Δυνάμεις της Αρμενίας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, δεν υπάρχουν».

Συμπλήρωσε ότι η κατάσταση στα σύνορα Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν παραμένει «σταθερή» και ότι η Αρμενία «δεν εμπλέκεται σε ένοπλες ενέργειες».

Παράλληλα τόνισε ότι γίνονται εκκλήσεις «από διάφορα μέρη» για πραξικόπημα στην Αρμενία με φόντο την αζέρικη επίθεση.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με τους ηγέτες των αυτονομιστών του Ναγκόρνο Καραμπάχ και αναμένει από τις ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις να δράσουν προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Από την πλευρά τους οι αυτονομιστικές δυνάμεις του θύλακα δήλωσαν ότι προσπαθούν να «αντισταθούν» στον αζέρικο στρατό που προσπαθεί να προχωρήσει «βαθιά» στον θύλακα, μετά την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης του Μπακού στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν προσπαθούν να προχωρήσουν σε βάθος. Οι δυνάμεις άμυνας συνεχίζουν να αντιστέκονται στην επίθεση του Αζερμπαϊτζάν σε ολόκληρη τη γραμμή επαφής», ανέφεραν στο Twitter.

Ο Γκέχαμ Στεπανιάν, διαμεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη Δημοκρατία του Αρτσάχ (σ.σ.: η ονομασία που δίνουν οι Αρμένιοι στο Ναγκόρνο Καραμπάχ) έκανε λόγο για «πολυάριθμα θύματα» μεταξύ αμάχων από τους βομβαρδισμούς του αζέρικου στρατού.

