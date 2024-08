Ναυάγιο στη Σικελία: Ο Βρετανός μεγιστάνας Mike Lynch μεταξύ των έξι αγνοουμένων

Ένας νεκρός και έξι αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από ναυάγιο στη Σικελία, όταν ένα ιστιοφόρο βυθίστηκε ανοικτά του Παλέρμο τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/08/2024).

Μεταξύ των αγνοουμένων στο ναυάγιο της Σικελίας είναι ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Mike Lynch, ενώ η σύζυγός του Άντζελα Μπακάρις, διασώθηκε.

Ο 59χρονος Mike Lynch αθωώθηκε τον Ιούνιο από ένα δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο για κατηγορίες για απάτη, που σχετίζονταν με την πώληση της εταιρείας του λογισμικού Autonomy στην Hewlett-Packard έναντι του ποσού των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2011.

Εκείνη την περίοδο είχε δηλώσει ότι ήταν «ενθουσιασμένος» με την αθώωσή του στην ποινική δίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε αρνηθεί οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και είχε κατηγορήσει τη HP για προχειρότητα στη συγχώνευση των δύο εταιρειών.

Το τραγικό συμβάν έγινε λίγο πριν τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/08/2024) όταν το μήκους 56 μέτρων ιστιοφόρο, το υπό βρετανικής σημαίας Bayesian, βυθίστηκε με 22 επιβαίνοντες λόγω κακών καιρικών συνθηκών, έξω από το Παλέρμο.

Οι αγνοούμενοι είναι βρετανικής, αμερικανικής και καναδικής υπηκοότητας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μεταξύ των 15 διασωθέντων είναι ένα παιδί ηλικίας 1 έτους.

«Επικρατούσαν θυελλώδεις άνεμοι. Αναμενόταν κακοκαιρία, όχι όμως σε αυτό το μέγεθος», δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματικός του λιμενικού.

Καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις σάρωσαν την Ιταλία τις τελευταίες ημέρες, με πλημμύρες και κατολισθήσεις να προκαλούν μεγάλες ζημιές στο βόρειο τμήμα της χώρας, έπειτα από εβδομάδες ζέστης.

Οκτώ από τους διασωθέντες διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Όλοι τους βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ.

Η Σάρλοτ, μια Βρετανίδα επιβάτισσα ηλικίας 35 ετών, η οποία ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, με συναδέλφους από μια λονδρέζικη επιχείρηση και φίλους, περιέγραψε πως έχασε την κόρη της «για δύο δευτερόλεπτα» ενώ είχαν πέσει στο νερό, προτού καταφέρει και την πιάσει.

«Την έσφιξα αμέσως στην αγκαλιά μου, μέσα στη μανία των κυμάτων. Πολλοί φώναζαν. Ευτυχώς, η σωσίβια λέμβος άνοιξε και 11 από εμάς ανεβήκαμε εκεί», περιέγραψε η ίδια στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa. Η γυναίκα και το μωρό της νοσηλεύονται, όμως δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Μεταξύ των διασωθέντων, στην πλειονότητά τους Βρετανοί, βρίσκονται επίσης δύο Γάλλοβρετανοί, ένας Σριλανκέζος, ένας Νεοζηλανδός και ένας Ιρλανδός, μεταδίδουν ΜΜΕ.

Ο καπετάνιος ενός σκάφους που έπλεε κοντά στο Bayesian είπε στο Reuters ότι όταν η καταιγίδα έπληξε την περιοχή, εκείνος άναψε τη μηχανή για να μπορέσει να κρατήσει υπό έλεγχο το πλοίο και να αποφύγει μια σύγκρουση με το ιστιοφόρο.

«Καταφέραμε να κρατήσουμε σταθερό το σκάφος και αφότου τελείωσε η καταιγίδα, παρατηρήσαμε πως το πλοίο πίσω μας είχε χαθεί», περιέγραψε ο Κάρστεν Μπόρνερ σε δημοσιογράφους.

Το άλλο σκάφος «διαλύθηκε πάνω στο νερό και κατόπιν βυθίστηκε», πρόσθεσε ο ίδιος.

A British-flagged luxury superyacht carrying 22 foreign tourists sank in a storm off Porticello, Sicily, Italy, leaving 1 dead and 6 missing. 15 were rescued, including a child.#Italy #Sicily #Porticello #BREAKING pic.twitter.com/Dk8zKy2JK2