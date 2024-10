Ναυάγιο στη Σικελία: Βίντεο από το εσωτερικό του υπερπολυτελούς γιοτ «Bayesian» που παρέσυρε 7 ανθρώπους στον βυθό

Ένα νέο βίντεο που είχε το φως της δημοσιότητας δείχνει δύτες να ερευνούν το εσωτερικό του πολυτελούς γιοτ «Bayesian», δύο μήνες μετά τη βύθισή του στα ανοιχτά των ακτών της Σικελίας.

Το βίντεο που προβλήθηκε από την ιταλική ερευνητική τηλεοπτική εκπομπή «Quarta Repubblica» δείχνει μία ομάδα δυτών να ερευνά το ναυαγισμένο πολυτελές γιοτ «Bayesian» που στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους στις 19 Αυγούστου.

Στα πλάνα, όπως μεταδίδει η «Corriere della Sera», φαίνεται ένας δύτης να κρατιέται από ένα σχοινί ενώ κατεβαίνει στο νερό και στη συνέχεια να μπαίνει στο εσωτερικό του σκάφους, το οποίο είναι σχεδόν άθικτο μετά το ναυάγιο.

Οι ερευνητές προσέγγισαν το σημείο του ναυαγίου του πολυτελούς γιοτ, αξίας 30.000.000 λιρών, το οποίο παραμένει στον βυθό στα ανοιχτά των ακτών της Σικελίας, σε βάθος περίπου 50 μέτρων.

Όπως αναφέρει η «Corriere della Sera», οι δύτες διακρίνονται να ελέγχουν τους διαδρόμους, το μηχανοστάσιο, τις καταπακτές και τα δωμάτια στο εσωτερικό του «Bayesian», με μία κάμερα η οποία καταγράφει και τη γέφυρα του σκάφους.

Στις εικόνες διακρίνονται, επίσης, πόρτες της πολυτελούς θαλαμηγού, ενώ η αίθουσα ελέγχου του γιοτ όπου είναι πολύ πιθανό να υπάρχει το «μαύρο» κουτί, φαίνεται άθικτη.

Όπως σημειώνει, πάντως, το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων «Ansa», η πρυμναία πόρτα φαίνεται στο βίντεο να είναι κλειστή, όπως επίσης και η στεγανή θύρα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο.

Συνθήκες που αποκλείουν επομένως την υπόθεση πως το νερό εισήλθε από αυτές τις οδούς πρόσβασης ενώ το πλοίο ήταν στο έλεος της καταιγίδας, όπως είχε αρχικά υποτεθεί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα: «Η μόνη πιθανότητα θα σχετιζόταν με τις εισαγωγές αέρα και τα φινιστρίνια, τα οποία, ωστόσο, δεν θα δικαιολογούσαν μια τόσο ξαφνική βύθιση ή ένα μπλακ άουτ στα συστήματα ελέγχου του πλοίου».

Οι δύτες ανέσυραν από το βυθισμένο γιοτ και σκληρούς δίσκους, κινητά τηλέφωνα και άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό από το εσωτερικό της θαλαμηγού.

BREAKING: Tim Parker Eaton, a British crew member of the Bayesian has been placed under investigation after the yacht sank earlier this month.



He was in charge of the engine room on the night of the sinking.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/5fiwhaHGJq