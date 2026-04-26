NBC: Πώς το Ιρανικό μαχητικό F-5 κατάφερε να βομβαρδίσει αμερικανική βάση στο Κουβέιτ

Σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για μαζικές επιθέσεις του Ιράν κατά στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πάνω από 100 χτυπήματα σε επτά χώρες. Ανάμεσα στους στόχους φέρεται να ήταν και το Camp Buehring στο Κουβέιτ, το οποίο, σύμφωνα με αναφορές, χτυπήθηκε από μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-5.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, οι ζημιές σε βάσεις των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο ίσως είναι πολύ μεγαλύτερες από όσες έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστές. Παρότι κάποια χτυπήματα έχουν επιβεβαιωθεί, πολλά από αυτά που αναφέρονται δεν είχαν ανακοινωθεί επίσημα μέχρι σήμερα. Το δημοσίευμα βασίζεται σε πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους, συνεργάτες του Κογκρέσου και ανάλυση του American Enterprise Institute, ενός συντηρητικού think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους που επικαλείται το NBC, πρόκειται για μία εξαιρετικά σπάνια παραβίαση, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά εδώ και χρόνια που εχθρικό επανδρωμένο αεροσκάφος καταφέρνει να πλήξει απευθείας αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

“In the initial days of the war, an Iranian F-5 fighter jet bombed the U.S. base Camp Buehring in Kuwait, despite the base having air defenses, a rare breach that marked the first time an enemy fixed-wing aircraft has struck an American military base in years, according to two of… — Michael Weiss (@michaeldweiss) April 25, 2026

Οι επιθέσεις φαίνεται πως στόχευσαν κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές, όπως επιχειρησιακές εγκαταστάσεις, αποθήκες, κέντρα διοίκησης, αλλά και συστήματα επικοινωνιών και ραντάρ.

Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ μέχρι στιγμής το Πεντάγωνο δεν έχει εκδώσει κάποια επίσημη διάψευση.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, τα πλήγματα σημειώθηκαν σε 11 βάσεις σε χώρες όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε υπόστεγα, αποθήκες, αεροδρόμια, κτίρια διοίκησης, αλλά και κρίσιμα συστήματα επιτήρησης.

Μεταξύ των στόχων φέρεται να ήταν και δεκάδες αεροσκάφη, όπως ένα E-3G AWACS που καταστράφηκε στη Σαουδική Αραβία και αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-135 που υπέστησαν ζημιές στο έδαφος. Οι ζημιές χαρακτηρίζονται «εκτεταμένες», με σημαντικά πλήγματα να καταγράφονται και σε βάσεις όπως το αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, η βάση Al Udeid στο Κατάρ, η Ali Al Salem στο Κουβέιτ, το Erbil στο Ιράκ και η Al Dhafra στα ΗΑΕ.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά ότι ιρανικό μαχητικό F-5 πραγματοποίησε την επίθεση στο Camp Buehring. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για σπάνια περίπτωση όπου εχθρικό αεροσκάφος καταφέρνει να πλήξει απευθείας αμερικανική βάση με σύγχρονα συστήματα αεράμυνας. Το F-5 είναι παλαιότερο αεροσκάφος, αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από το Ιράν σε αναβαθμισμένες εκδόσεις.

Durante fases iniciais da guerra entre EUA, Irã e Israel, um caça F-5 iraniano conseguiu bombardear a base em Camp Buehring, no Kuwait. Medida denota problemas profundos nas defesas estadunidenses, já que o F-5 Tiger é um caça dos anos 1950.https://t.co/L7RyQYoyVo pic.twitter.com/SiC8Crnsgo — Ali Ramos Abdul Hakam – Canal Vento Leste (@Ali_Ramos_Hakam) April 26, 2026

Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς ένα τέτοιο αεροσκάφος κατάφερε να φτάσει στον στόχο του χωρίς να εντοπιστεί.

Πιθανό σενάριο είναι ότι εκμεταλλεύτηκε την ταυτόχρονη επίθεση με πυραύλους και drones, που ίσως «υπερφόρτωσε» τα συστήματα άμυνας. Υπάρχουν επίσης αναφορές για άλλα περιστατικά, όπως την κατάρριψη ιρανικών αεροσκαφών από το Κατάρ και ένα περιστατικό «φίλιων πυρών» με αμερικανικά F-15E.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι χρησιμοποίησε διάφορα μαχητικά στις επιθέσεις, χωρίς όμως να παρουσιάσει αποδείξεις.

Από την πλευρά της, η CENTCOM έχει επιβεβαιώσει μόνο ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξαν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, πυραύλους και drones, καθώς και ένα περιστατικό όπου αμερικανικά μαχητικά καταρρίφθηκαν κατά λάθος από συμμαχική αεράμυνα.