Νέα επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο του ABC News: «Είσαι τραγική, η πιο ενοχλητική σε όλο τον χώρο»

«Μία καταστροφική, πραγματικά καταστροφική δημοσιογράφος» είπε ο αμερικανός πρόεδρος στην Ρέιτσελ Σκοτ του ABC News
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους – κυρίως γυναίκες.

Το νέο επεισόδιο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιογράφο σημειώθηκε τη Δευτέρα (08.12.2025), στη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο. Αυτή τη φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στη Ρέιτσελ Σκοτ του ABC News, όταν εκείνη τον ρώτησε εάν θα έδινε εντολή στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να δημοσιοποιήσει το βίντεο από την επίθεση σε ένα σκάφος ναρκεμπόρων στις 2 Σεπτεμβρίου, μετά την προηγούμενη δήλωσή του ότι δεν είχε «κανένα πρόβλημα» με τη δημοσιοποίηση των πλάνων.

«Δεν είπα αυτό. Εσύ το είπες, όχι εγώ», αντέτεινε ο Τραμπ, αμφισβητώντας την ερώτηση και το περιεχόμενό της.

Όταν η Σκοτ επέμεινε στην ερώτηση, ο αμερικανός πρόεδρος την αποκάλεσε «την πιο ενοχλητική δημοσιογράφο στον χώρο». «Άφησέ με να σου πω, είσαι μια ενοχλητική – μια καταστροφική, πραγματικά καταστροφική δημοσιογράφος. Και πάντα το ίδιο είναι μαζί σου. Σου είπα, ό,τι θέλει να κάνει ο Πιτ Χέγκσεθ, είναι εντάξει μαζί μου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Θυμίζεται πως τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ ζήτησε από δημοσιογράφο του Bloomberg News να σωπάσει λέγοντας «Σιωπή, γουρούνα» ενώ στο στόχαστρό του μπήκε και η Μαίρη Μπρους του ABC News.

«Είστε φρικτή δημοσιογράφος», εξεμάνη ο Ντόναλντ Τραμπ το δίκτυο για το οποίο εργάζεται είναι συνώνυμο με τις «ψευδείς ειδήσεις», συμπλήρωσε.

