Κόσμος

Νέα κόντρα Φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ για την Τουρκία – Παρέμβαση από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Πέντε χρόνια μετά το αδιανόητο «Sofagate», όταν άφησαν την Ευρωπαία αξιωματούχο μόνη στον καναπέ
Οι Σαρλ Μισέλ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Φωτογραφία αρχείου / ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Νέα σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ξανά με αφορμή την περίπτωση της Τουρκίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το περασμένο Σαββατοκύριακο φάνηκε να υπονοεί ότι η Ττουρκία αποτελεί γεωστρατηγική απειλή για την ΕΕ, μιλώντας σε εκδήλωση στη Γερμανία. «Πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο ώστε να μην πέσει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή», δήλωσε.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν αντιδράσεις στην Τουρκία, η οποία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ε.Ε. και βασικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Εκπρόσωπος της Επιτροπής επιχείρησε αργότερα να διευκρινίσει ότι η πρόεδρος αναφερόταν στη «γεωπολιτική βαρύτητα, το μέγεθος και τις φιλοδοξίες» της χώρας.

Η διευκρίνιση αυτή δεν ικανοποίησε τον Μισέλ, ο οποίος την Τετάρτη επέκρινε δημόσια τη φον ντερ Λάιεν. Περιέγραψε την Τουρκία ως «κεντρικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, σημαντικό εταίρο στο μεταναστευτικό, ενεργειακό διάδρομο, ισχυρό παράγοντα άμυνας στα σύνορα της Ευρώπης και σοβαρή περιφερειακή δύναμη».

«Η Ευρώπη δεν γίνεται ισχυρότερη με διπλά στάνταρ ή απλοποίηση της πραγματικότητας», πρόσθεσε.

 

Κράτει χρόνια αυτή η κολόνια…

Η αντιπαράθεση αυτή αναζωπύρωσε τη μακροχρόνια ένταση μεταξύ των δύο, η οποία είχε φανεί έντονα και κατά την επίσκεψή τους στην Τουρκία το 2021.

Τότε, κατά τη συνάντησή τους με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Μισέλ κάθισε δίπλα στον οικοδεσπότη, αφήνοντας τη φον ντερ Λάιεν σε έναν καναπέ πιο πέρα.

Το περιστατικό, που έμεινε γνωστό ως «sofagate», ανέδειξε τις εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών της ΕΕ. Η σχέση τους δεν αποκαταστάθηκε ποτέ πλήρως, με τη φον ντερ Λάιεν να δηλώνει ότι ένιωσε «πληγωμένη» και «μόνη, ως γυναίκα και ως Ευρωπαία».

Ο Μισέλ, που κρατούσε χαμηλό προφίλ μετά το τέλος της θητείας του το 2024, επανεμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα κατηγορώντας τη φον ντερ Λάιεν για «αυταρχικό» στυλ ηγεσίας.

Ωστόσο, η κριτική του για την Τουρκία προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος τον επέκρινε επειδή υπερασπίστηκε μια χώρα που κατέχει έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ.

 

«Αγαπητέ Σαρλ, αφού μιλάς για διπλά στάνταρ, να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος», έγραψε, ενόψει άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στη Λευκωσία στις 23-24 Απριλίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
132
126
98
97
Newsit logo
Newsit logo