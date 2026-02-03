Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν θα συμβούν κακά πράγματα»

Για «κακά πράγματα» αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ εν αναμονή των νέων συνομιλιών την Παρασκευή (06.02.2025) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε για πολλοστή φορά χθες Δευτέρα ότι εάν δεν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στη χώρα του και το Ιράν «πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα» για την Ισλαμική Δημοκρατία, συνεχίζοντας την πίεση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, με αφορμή σε αυτή τη φάση την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Η Ουάσιγκτον, που δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, ανέπτυξε ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου. Αυτή η «μεγάλη δύναμη», θύμισε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους χθες, «θα είναι σύντομα εκεί».

«Δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν)», συνέχισε. «Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις (…) Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα», συμπλήρωσε.

Στην Κωνσταντινούπολη τη Παρασκευή (06.02.2026) αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας επανεκκίνησης του διαλόγου για το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στόχος των επαφών είναι να μειωθεί η ένταση στην περιοχή και να αποτραπεί το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης. Σύμφωνα με περιφερειακές διπλωματικές πηγές, στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι κρατών-κλειδιά, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει προσεκτικά όλα τα ενδεχόμενα και τις παραμέτρους των επικείμενων διαβουλεύσεων, υπογραμμίζοντας πως για το Ιράν ο παράγοντας χρόνος είναι καθοριστικός, καθώς επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή άρση των κυρώσεων που χαρακτηρίζει άδικες.