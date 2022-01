Η Τουρκία φαίνεται πως έχει ενοχληθεί αφάνταστα από την άφιξη των μαχητικών αεροσκαφών Rafale και κλιμακώνει την ένταση με νέα προκλητική NAVTEX για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης (Search and Rescue – SAR) στην «καρδιά» του Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης ανακοίνωσε NAVTEX της Τουρκίας για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης (Search and Rescue – SAR) σε θαλάσσια περιοχή στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μεταξύ μεταξύ Ψαρών – Σκύρου και Λέσβου.

Οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Παρασκευή 28 Ιανουαρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Αναλυτικά η NAVTEX της Τουρκίας:

TURNHOS N/W : 0084/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-01-2022 15:25)TURNHOS N/W : 0084/22

AEGEAN SEA

1. SEARCH AND RESCUE EXERCISES, ON 28 JAN 22 FROM 0800Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

39 03.09 N – 025 02.82 E

39 03.09 N – 025 37.37 E

38 44.91 N – 025 37.07 E

38 44.91 N – 025 02.82 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 281300Z JAN 22.

