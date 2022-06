Η ιστορία με την τουρκική λίρα επαναλαμβάνεται και δεν θυμίζει καθόλου φάρσα, αλλά τραγωδία, όπως ανέφερε και το παλιό ρητό: Σχεδόν κάθε φορά που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοινώνει σαν κεντρικός τραπεζίτης την νομισματική πολιτική της Τουρκίας, η λίρα κάνει «μακροβούτι».

Έτσι λοιπόν η πτώση της λίρας συνεχίστηκε και σήμερα, με το νόμισμα να πλησιάζει σε ιστορικό χαμηλό, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η μείωση των επιτοκίων θα συνεχιστεί.

Το τουρκικό νόμισμα κατέγραψε πτώση 2% και το απόγευμα η ισοτιμία του έναντι του δολαρίου ανερχόταν σε περίπου 17 λίρες έναντι ενός δολαρίου. Τον Δεκέμβριο η ισοτιμία είχε πέσει στις 18,4 λίρες ανά δολάριο.

