Νέα Υόρκη: 5 νεκροί και 21 τραυματίες από την ανατροπή του τουριστικού λεωφορείου – Στο νοσοκομείο και παιδιά

Μοιραία αποδείχθηκε η επίσκεψη των καταρρακτών του Νιαγάρα για τους τουρίστες και επιβάτες ενός τουριστικού λεωφορείου το οποίο ανετράπη την Παρασκευή (22.08.2025) στη Νέα Υόρκη. Ο τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος ανέρχεται στα 5 θύματα. Πολλοί είναι και αυτοί που τραυματίστηκαν.

Παραμένει άγνωστο πως το λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες κυρίως Ινδούς, Φιλιππινέζους και Κινέζους ανετράπη στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης.



«Πιστεύεται ότι ο οδηγός αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο, αντέδρασε υπερβολικά» και κατέληξε σε τάφρο, είπε αξιωματικός της αστυνομίας, ο Αντρέ Ρέι, δίνοντας τον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών.

Ανάμεσα στους τραυματίες δεν υπάρχει κάποιος που να απειλείται η ζωή του, είπε ακόμη ο αστυνομικός.

6 Mercy Flights flew patients to the Buffalo Hospital they are still working removing some trapped patients.

«Πρόκειται για τουριστικό λεωφορείο που είχε αναχωρήσει από τους καταρράκτες του Νιαγάρα προς τη Νέα Υόρκη όπως νομίζουμε με πάνω από 50 επιβάτες, ανάμεσά τους γυναίκες, κι επίσης παιδιά, είχε πει νωρίτερα χθες ο Τζέιμς Ο’ Κάλαχαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας.

Το όχημα κατευθυνόταν ανατολικά, λίγο πριν από την έξοδο του Πέμπροουκ, όταν ο οδηγός «έχασε τον έλεγχο» με αποτέλεσμα το όχημα «να καταλήξει σε χαντάκι», πρόσθεσε.

Κάποιοι επιβάτες παγιδεύτηκαν και άλλοι πετάχτηκαν έξω από το όχημα, συνέχισε.

Στην περιοχή στάλθηκαν διερμηνείς, για να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τους τραυματισμένους τουρίστες.

Ο οδηγός, που επέζησε και είναι καλά στην υγεία του, κατέθεσε στις αρχές για το σοκαριστικό τροχαίο.

Αξιωματούχος κέντρου υγείας της κομητείας Ίρι, που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο, ανέφερε πως 21 ενήλικοι τραυματίες διακομίστηκαν εκεί.

Συνολικά 8 ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν για την αεροδιακομιδή κάποιων από τους τραυματίες, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σύμφωνα με τη Μάργκαρετ Φερεντίνο, πρόεδρο της Mercy Flight, που μίλησε επίσης τηλεφωνικά στο AFP.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, δεν έχασε τη ζωή του παιδί.

Εκφράζοντας θλίψη μέσω X για το τραγικό δυστύχημα, η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ είπε πως οι υπηρεσίες της συντονίστηκαν «με την αστυνομία της πολιτείας (…) και τοπικούς αξιωματούχους» που συμμετείχαν στην επιχείρηση με σκοπό τη διάσωση και την περίθαλψη των θυμάτων του δυστυχήματος.