Νέα Υόρκη: Άνδρας ομολόγησε on air ότι σκότωσε τους γονείς του – «Έκανα το καθήκον μου»

Μία συγκλονιστική υπόθεση εκτυλίχθηκε στις ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας ομολόγησε την δολοφονία των ηλικιωμένων γονιών του σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο 53χρονος άνδρας από τη Νέα Υόρκη, παραδέχτηκε on air, σε τηλεοπτική εκπομπή των ΗΠΑ, τη δολοφονία των γονιών του και μάλιστα αποκάλυψε ότι τους είχε θάψει στον κήπο τους. Άμεσα ο άνδρας συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δύο ανθρωποκτονίες.

Ο Λόρεντς Κράους μίλησε στο τοπικό κανάλι WRGB, λέγοντας: «Τους έθαψα στο οικόπεδο». Όταν ο δημοσιογράφος Γκρεγκ Φλόιντ τον ρώτησε αν όντως τους έθαψε πίσω από το σπίτι στην Άλμπανι, εκείνος απάντησε: «Ναι».

Παρά την προσπάθειά του να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, ο Κράους τελικά παραδέχτηκε πως στραγγάλισε τον πατέρα του με τα χέρια του και τη μητέρα του με ένα σχοινί. Όπως είπε, το πρώτο θύμα ήταν ο πατέρας του και κάποιες ώρες πιο μετά σκότωσε και τη μητέρα του, πριν θάψει και τους δύο τους λίγες ημέρες αργότερα.

Η αστυνομία είχε ήδη αρχίσει έρευνες στο σπίτι της οικογένειας, καθώς οι ηλικιωμένοι γονείς του (92 και 83 ετών) φέρονταν να έχουν εξαφανιστεί εδώ και περίπου οκτώ χρόνια, παρότι συνέχιζαν να εισπράττουν συντάξεις. Μετά από πληροφορίες, οι αρχές έσκαψαν στην αυλή και βρήκαν δύο σορούς, που εκτιμάται ότι ανήκουν στον Φραντς και τη Θηρεσία Κράους.

Ο κατηγορούμενος προσπάθησε να παρουσιάσει την πράξη του ως «έλεος», υποστηρίζοντας ότι οι γονείς του υπέφεραν: η μητέρα του είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ο πατέρας του είχε χάσει την ικανότητα να οδηγεί μετά από χειρουργείο. «Έκανα το καθήκον μου. Η ανησυχία μου για τη δυστυχία τους ήταν πάνω απ’ όλα», είπε.

“I buried them in their property.” In an interview with CBS6 Albany, Lorenz Kraus admitted to killing his parents and burying their bodies in the backyard of their family home. pic.twitter.com/KBFysfiazs — USA TODAY (@USATODAY) September 27, 2025

Ο Κράους, που είχε στο παρελθόν απασχολήσει τα μέσα με μια ασαφή προεδρική υποψηφιότητα και ακραίες απόψεις, δήλωσε επίσης πως οι νόμοι πρέπει να γίνουν πιο «ευέλικτοι» για τέτοιες περιπτώσεις, αναφέρει ο Guardian.

Την Παρασκευή 26.09.2025, οδηγήθηκε στο δικαστήριο, όπου δήλωσε αθώος για δύο ανθρωποκτονίες και για απόκρυψη των σορών. Κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση. Ο εισαγγελέας τόνισε ότι η τηλεοπτική ομολογία θα βοηθήσει την υπόθεση, αλλά χρειάζονται και ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Κράους είχε σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο Siena University και MBA στο Rensselaer Polytechnic Institute. Παρά το λαμπρό ακαδημαϊκό του παρελθόν, οι γείτονες και συγγενείς είχαν χρόνια να δουν τους γονείς του, με κάποιους να πιστεύουν ότι είχαν φύγει στο εξωτερικό.

WARNING: This post contains graphic descriptions of a double murder.



A New York man has confessed on-camera to murdering his elderly parents & burying their bodies in the backyard of their home after they went missing in 2017.



In a chilling TV interview, Lorenz Kraus, 53,… pic.twitter.com/Rf5ukmNtWD — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 26, 2025

Η συνήγορος που τον εκπροσωπεί δήλωσε ότι έχει «πολύ σοβαρές ανησυχίες» για τον τρόπο που έγινε η τηλεοπτική συνέντευξη, λέγοντας πως έμοιαζε περισσότερο με αστυνομική ανάκριση παρά με δημοσιογραφική κουβέντα.