Ελεύθερος χωρίς εγγύηση αφέθηκε ο 55χρονος μετά την επίθεση με γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού που έβγαλε νοκ άουτ έναν 52χρονο μετανάστη από το Μεξικό χθες (18.8.2022) έξω από εστιατόριο της Νέας Υόρκης. Ο 52χρονος Χεσούς Κορτές νοσηλεύεται σε κώμα με εγκεφαλικές κακώσεις.

Πρόκειται για τον Μπούι Βαν Φου, ο οποίος συνελήφθη μετά την απρόκλητη επίθεση κατά του μετανάστη σε δρόμο έξω από εστιατόριο του Μπρονξ στη Νέα Υόρκη και κατηγορήθηκε για επίθεση και παρενόχληση, τα οποία αποτελούν πλημμελήματα.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή, όταν ο 55χρονος χτύπησε τον 52χρονο με μια γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και τον άφησε αναίσθητο στον δρόμο, με την απρόκλητη επίθεσή του να καταγράφεται σε βίντεο.

Ο 55χρονος ομολόγησε την πράξη του στις Αρχές όταν τον συνέλαβαν. «Χτύπησα κάποιον και είναι στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν είναι νεκρός», είπε στον αστυνομικό, όταν παραδόθηκε, γνωρίζοντας ότι τον αναζητούν. Κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας, όμως τελικά αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση.

🚨WANTED for ASSAULT: Know this guy? On 8/12/22 at approx. 10:45 PM, in front of 163 E 188 St in the Bronx, the suspect, unprovoked, punched a 52-year-old male in the head, causing a skull fracture, broken cheek and brain bleeding. Any info? DM @NYPDTips, or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/J7XzLr9SDi