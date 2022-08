Ένας 52χρονος άνδρας μετανάστης δέχτηκε μια άνανδρη, πισώπλατη επίθεση από κάτοικο της Νέας Υόρκης. Το βίντεο της κάμερας ασφαλείας σοκάρει, αφού ο δράστης χτυπά απότομα και δυνατά στο κεφάλι τον νεαρό μετανάστη από το Μεξικό.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας, έξω από εστιατόριο στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, δείχνει τον 55χρονο Μπούι Βαν Φου να φορά γάντια και να πλησιάζει το ανυποψίαστο μετανάστη από το Μεξικό, πριν τον χτυπήσει με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ο 52χρονος Χεσούς Κορτές κατέρρευσε και χτύπησε με δύναμη στο έδαφος. Οι γιατροί αναφέρουν ότι έχει κάταγμα στο κρανίο, ότι έχουν σπάσει η κλείδα και έχει αιμορραγία στον εγκέφαλο.

Η αστυνομία πιστεύει ότι και οι δύο άνδρες ήταν μέσα στο εστιατόριο πριν από το συμβάν. Ωστόσο, το χτύπημα ήλθε χωρίς να υπάρξει διαπληκτισμός ή οποιαδήποτε συνομιλία μεταξύ τους.

WARNING: Disturbing footage – The NYPD says a 52-year-old man is fighting for his life following an unprovoked attack in the Bronx.



The victim suffered a skull fracture, a broken cheekbone and brain bleeding. He's in critical condition. pic.twitter.com/nGGjgs1lak