Νέα Υόρκη: Η τρελή πορεία του ελικοπτέρου δευτερόλεπτα πριν συντριβεί – video

Όπως φαίνεται και στο βίντεο το ελικόπτερο άρχισε να χάνει ξαφνικά ύψος και φαίνεται η προσπάθεια να σταθεροποιήσει την τροχιά του και να ανακτήσει και πάλι το ύψος του, ελάχιστα δευτερόλεπτα προτού πέσει στο κτίριο στη Νέα Υόρκη. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες από τις αρχές στη Νέα Υόρκη κάνουν λόγο για ένα νεκρό, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

DEVELOPING: A helicopter has crashed into a building in downtown NYC leaving at least one person dead. Video shows it flying erratically moments before the crash. There is currently no indication of terrorism. pic.twitter.com/jtprvBFRJO

