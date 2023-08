Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Νέα Υόρκη, όπου μια διακεκριμένη ογκολόγος πυροβόλησε το μόλις πέντε μηνών μωρό της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στην έπαυλή της.

Πρόκειται για τη 40χρονη δρ Κρίσταλ Κασκέτα που ζούσε στη Νέα Υόρκη. Ήταν αιματολόγος – ογκολόγος στο νοσοκομείο Mount Sinai, και πριν από πέντε μήνες είχε γίνει μητέρα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όλα έγιναν το πρωί της Κυριακής όταν η γιατρός μπήκε στο δωμάτιο του παιδιού και αφού το πυροβόλησε έστρεψε το όπλο στον εαυτό της.

«Η σκηνή συνάδει με δολοφονία – αυτοκτονία» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Κανείς δεν γνωρίζει αν η Κασκέτα έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη και τι όπλισε το χέρι της. Ασθενείς και συνάδελφοί της την περιέγραφαν ως έναν δοτικό άνθρωπο που έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό της.

