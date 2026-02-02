Κόσμος

Νέα Υόρκη: Πάνω από δεκατρείς οι νεκροί λόγω του πολικού ψύχους – «Οι περισσότεροι υπέστησαν υποθερμία» λέει ο Μαμντάνι

Για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, η δημοτική αρχή κινητοποίησε έναν στόλο 20 οχημάτων με προσωπικό υγείας, όπως και έκτακτα κέντρα θέρμανση
Πεζοί περπατούν σε έναν χιονισμένο δρόμο, καθώς μια μεγάλη χειμερινή καταιγίδα εξαπλώνεται στη Νέα Υόρκη
Πεζοί περπατούν σε έναν χιονισμένο δρόμο, καθώς μια μεγάλη χειμερινή καταιγίδα εξαπλώνεται στη Νέα Υόρκη / REUTERS/Jeenah Moon

Η Νέα Υόρκη μετρά τουλάχιστον 13 νεκρούς, στον θάνατο «των οποίων η υποθερμία έπαιξε έναν ρόλο», την 11η ημέρα ενός σφοδρού κύματος ψύχους που πλήττει την αμερικανική μεγαλούπολη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα (02.02.2026).

«Σήμερα το πρωί, δεκαέξι από τους συμπολίτες μας πέθαναν ενώ βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος σφοδρού ψύχους. Σε 13 από αυτές τις περιπτώσεις, τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι η υποθερμία έπαιξε έναν ρόλο», είπε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, προσθέτοντας πως οι άλλες τρεις περιπτώσεις «φαίνεται να οφείλονται σε υπερβολική δόση».

Κανένα από αυτά τα άτομα δεν έμενε στον δρόμο τη στιγμή του θανάτου του, συμπλήρωσε ο δήμαρχος. Ορισμένοι είχαν επικοινωνήσει κατά το παρελθόν με τις υπηρεσίες έκτακτης φιλοξενίας.

Η μεγαλούπολη των βορειοανατολικών ΗΠΑ «θα μπορούσε να ζει αυτήν τη στιγμή τη μακρότερη συνεχή περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν σε όλη την ιστορία της πόλης μας», συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

Για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, η δημοτική αρχή κινητοποίησε έναν στόλο 20 οχημάτων με προσωπικό υγείας, όπως και έκτακτα κέντρα θέρμανσης.

Το διάστημα μεταξύ 2005 και 2021, η Νέα Υόρκη απαριθμούσε μεταξύ 9 και 27 θανάτους τον χρόνο, που συνδέονταν με το κρύο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε σε 34 το 2021 και σε 54 και 2022.

Από την πλευρά του, ο οικονομικός ελεγκτής της πόλης, Μαρκ Λεβίν, υπολόγισε «σε δεκάδες χιλιάδες» τον αριθμό των Νεοϋορκέζων χωρίς σταθερή κατοικία, «ιδίως οικογένειες με παιδιά». «Σχεδόν το 95% διαμένει σε δημοτικά καταφύγια», σύμφωνα με τον ίδιο.

Τον Αύγουστο του 2021, αυτά τα καταφύγια φιλοξενούσαν 44.586 ανθρώπους, «ήτοι τον μικρότερο πληθυσμό σε καθημερινή βάση για σχεδόν 10 χρόνια», διευκρίνισε.

Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε από 22.955 στους 62.679 ανθρώπους μεταξύ Ιανουαρίου του 2000 και Ιανουαρίου του 2020.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
276
128
106
106
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Στάρμερ ζητά την απομάκρυνση του Βρετανού πρώην υπουργού Μάντελσον από τη Βουλή των Λόρδων λόγω της επαφής του με τον Επστάιν
Το 2009 ο Μάντελσον πρότεινε στον Επστάιν να ζητήσει από τον επικεφαλής της τράπεζας JPMorgan «να απειλήσει λιγάκι» τον υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας για να μειώσει τον φόρο επί των μπόνους των τραπεζιτών
Peter Mandelson
Αλληλογραφία του Τζέφρι Επστάιν με την Αριάν ντε Ρότσιλντ μετά το δημοψήφισμα για τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα – «Την έχουν πραγματικά γ@@@@@ι»
Η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να καρατομίσει τον Γιάνη Βαρουφάκη σχολιάστηκε από τον Τζέφρι Επστάιν και την Αριάν ντε Ρότσιλντ
A document that was included in the U.S. Department of Justice release of the Jeffrey Epstein files is photographed Sunday, Feb. 1, 2026, shows the report when Epstein was taken into custody on July 6, 2019. 5
Το Grok συνεχίζει να δημιουργεί AI σεξουαλικές φωτογραφίες πραγματικών προσώπων και παιδιών – Η απάντηση του X και η αντίδραση του Έλον Μασκ
Το Grok έχει δημιουργήσει εκατομμύρια σεξουαλικές εικόνες σε διάστημα 11 ημερών. Αυτό περιλαμβάνει πολλά μη συναινετικά deepfakes πραγματικών προσώπων και πάνω από 23.000 σεξουαλικές εικόνες παιδιών
Grok
Newsit logo
Newsit logo