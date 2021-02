Νέα Ζηλανδία: Δεκάδες φάλαινες-πιλότοι ξεβράστηκαν σε ακτή – Τουλάχιστον 9 νεκρές

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας έχουν κινητοποιηθεί σήμερα για να σώσουν πολλές δεκάδες φάλαινες-πιλότους που βρίσκονται παγιδευμένες σε ακτή στο βόρειο άκρο του Νότιου Νησιού, όπου συχνά έχουν βρεθεί να έχουν εξοκείλει κοπάδια των θηλαστικών αυτών. Γι’ αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει συγκεκριμένη επιστημονική εξήγηση.

Το υπουργείο Διατήρησης (DOC) του περιβάλλοντος διευκρίνισε ότι οι 49 φάλαινες πιλότοι εντοπίστηκαν το πρωί της Δευτέρας (22/2) στο Φέργουελ Σπιτ, μια λωρίδα άμμου που βρίσκεται σε απόσταση 90 χιλιομέτρων στα βόρεια της πόλης Νέλσον.

Στα μέσα του απογεύματος της Κυριακής (21/2) στη Νέα Ζηλανδία, τουλάχιστον 9 φάλαινες πιλότοι ήταν ήδη νεκρές και περίπου εξήντα άνθρωποι προσπαθούσαν να κρατήσουν στη ζωή τις υπόλοιπες με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να ξαναβγούν στα ανοιχτά με την παλίρροια, διευκρίνισε το DOC.

“Ειδικοί στα θαλάσσια θηλαστικά θα μετάσχουν στις επιχειρήσεις για να ξαναβγούν στη θάλασσα και για την φροντίδα τους στην ακτή, έχοντας στόχο να τις κρατήσουν σε ένα δροσερό περιβάλλον με υγρασίας”, εξήγησε εκπρόσωπος του DOC.

⚠️ We are responding to 49 long-finned pilot whales that have stranded at Farewell Spit. High tide is about 6pm and it is aimed to refloat the whales once the water is deep enough.



At this time, we’re not looking for other volunteers to assist as we have enough people. pic.twitter.com/0bDCxeZvbY