Νέα Ζηλανδία: Οι Έλληνες που έζησαν την φρίκη! Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το μακελειό

49 νεκροί και 48 τραυματίες. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός από το διπλό μακελειό στην Νέα Ζηλανδία. Οι εικόνες θα ήταν σκληρές ακόμη κι αν ήταν βγαλμένες από βιντεοπαιχνίδι. Είναι όμως αληθινές κι αυτό τις κάνει ακόμη πιο σοκαριστικές.

Οι αρχές στην Νέα Ζηλανδία έχουν συλλάβει τέσσερις συνολικά. Ο ένας, είναι ο 28χρονος Μπρέντον Τάρραντ από την Αυστραλία, ο οποίος μετέδιδε μέσω Facebook την επίθεση και το σκληρό βίντεο κάνει το γύρο του κόσμου και προκαλεί φρίκη.

Δύο ακόμη άνδρες έχουν συλληφθεί, καθώς και μία γυναίκα, ενώ επίσης έχει γίνει γνωστό πως οι δράστες είχαν κι ένα αυτοκίνητο γεμάτο με εκρηκτικά, το οποίο οι Αρχές εντόπισαν και εξουδετέρωσαν την απειλή.

Οι εικόνες που κατέκλυσαν τα social media από την live μετάδοση του μακελειού από τον «άρρωστο» δράστη στην Νέα Ζηλανδία στοιχειώνουν ήδη την ανθρωπότητα.

Προσοχή – Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα σκληρές

Το video ξεκινά με πλάνο μέσα από το αυτοκίνητο του 28χρονου. Φορά στολή παραλλαγής και κράνος (στο οποίο έχει ενσωματωμένη την κάμερα) και ακούγεται να λέει «ας αρχίσει το πάρτι». Αμέσως μόλις κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, παίρνει ένα από τα έξι όπλα που έχει μαζί του και αμέσως αρχίζει να πυροβολεί.

#BREAKING: Police in New Zealand reviewing online posts purportedly written by Christchurch shooting suspect before massacre.

In video streamed to Facebook, suspect encourages viewers to subscribe to "PewDiePie," a popular YouTube personality. pic.twitter.com/Pisc4X1UH1

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) March 15, 2019