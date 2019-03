Νέα Ζηλανδία: Το μανιφέστο της φρίκης – Τι έγραφε ο μακελάρης πριν τη σφαγή

Ανατριχίλα προκαλούν τα όσα γράφει το 74 σελίδων και 16.561 λέξων μανιφέστο του ο 28χρονος Αυστραλός Μπρέντον Τάραντ, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις είναι ο άνθρωπος που με κάμερα ενσωματωμένη στο κράνος του μπήκε το μεσημέρι της Παρασκευής (15.03.2019) σε ένα από τα δυο τζαμιά στο Κράιστσερτς για να πνίξει στο αίμα τη Νέα Ζηλανδία.

Μετέδωσε live στο Facebook την πρωτοφανή, για τα χρονικά της χώρας, τρομοκρατική επίθεση. Κατέγραψε καρέ καρέ και σόκαρε με τον κυνισμό και την ηρεμία του, τις στιγμές που εκτελούσε εν ψυχρώ τα θύματά του. 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις στα δυο τζαμιά στη Νέα Ζηλανδία. Ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες. Άλλοι 48 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο Μπρέντον Τάραντ είχε φροντίσει να ανεβάσει στο λογαριασμό του στο twitter (ο οποίος πλέον έχει απενεργοποιηθεί) το μανιφέστο του μίσους. Το video από τη στιγμή της επίθεσης κάνει το γύρο του κόσμου και προκαλεί σοκ και οργή. Στη Νέα Ζηλανδία, οι αρχές απαγόρευσαν τη μετάδοσή του.

Από το μανιφέστο του μακελάρη φαίνεται ότι ο 28χρονος Αυστραλός, θαυμαστής του σφαγέα Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ και υπέρμαχος της «λευκής φυλής», προετοίμαζε εδώ και μήνες το λουτρό αίματος στη Νέα Ζηλανδία. Τα στοιχεία από το κείμενο που είχε ανεβάσει στο twitter δείχνουν πως ξεκίνησε να γράφει το εμετικό κείμενο στις 21 Ιανουαρίου. Και πως μόλις χθες, λίγες ώρες πριν αιματοκυλήσει μαζί με τους συνεργούς του το Κράιστσερτς, έκανε την τελευταία αλλαγή στο κείμενό του. Το τελευταίο save.

Metadata in manifesto uploaded before Christchurch, New Zealand mass shooting showed document was created by «Brenton Tarrant» on January 21, 2019. It was last edited yesterday, Word metadata shows. pic.twitter.com/hk5PIfgO9h

