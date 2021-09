Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας πυροβόλησε και σκότωσε έναν «βίαιο εξτρεμιστή», αφού επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον πελατών σούπερ μάρκετ στο Όκλαντ. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, έχουν τραυματιστεί, με τους τρεις να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ένας βίαιος εξτρεμιστής εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων Νεοζηλανδών», επεσήμανε η πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο δράστης έχει καταγωγή από τη Σρι Λάνκα και ζούσε στη Νέα Ζηλανδία τα τελευταία 10 χρόνια, εξάλλου ήταν ένα πρόσωπο γνωστό «σε πολλές υπηρεσίες» εδώ και πέντε χρόνια, πρόσθεσε η ίδια.

Ο άνδρας εξουδετερώθηκε μέσα σε 60 δευτερόλεπτα από την ώρα που εξαπέλυσε την επίθεση, σημείωσε η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός, ενώ πρόσθεσε ότι αυτός είχε εμπνευστεί από τον ISIS. «Αυτό που συνέβη σήμερα ήταν ειδεχθές, ήταν φρικτό, ήταν κακό. Διαπράχθηκε από ένα πρόσωπο, όχι μια θρησκεία», υπογράμμισε η Άρντερν. «Μόνο ο δράστης φέρει την ευθύνη για την ενέργεια αυτή».

Σύμφωνα με την ίδια, και οι έξι τραυματίες πιστεύεται ότι είναι πελάτες του σούπερ μάρκετ, ενώ η υπηρεσία ασθενοφόρων Σεντ Τζον ανακοίνωσε ότι από αυτούς οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από την πλευρά του ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Ζηλανδίας Άντριου Κόστερ τόνισε στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος, καθώς ο άνδρας έδρασε μόνος του.

New Zealand shooting: man shot dead by police after ‘terrorist attack’ in Auckland that injured six https://t.co/Az1BL6f4Ql — The Guardian (@guardian) September 3, 2021

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει πελάτες του σούπερ μάρκετ New Lynn στο Όκλαντ λίγο μετά την επίθεση. «Υπάρχει κάποιος εδώ που κρατά μαχαίρι (…) έχει μαχαίρι», ακούγεται να λέει μία γυναίκα. «Κάποιος μαχαιρώθηκε».

Ένας φύλακας ζήτησε από τους πελάτες του καταστήματος να φύγουν λίγη ώρα αφού ακούστηκαν περίπου έξι πυροβολισμοί.

Δείτε βίντεο:

BREAKING: *Stabbing* New Zealand police shot dead a man after he entered an Auckland supermarket and stabbed multiple people, with at least six reported injured pic.twitter.com/c0d9nJCq2Z — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2021

Εξάλλου αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε δημοσιογράφους ότι είδαν αρκετούς ανθρώπους να κείτονται στο πάτωμα με τραύματα από μαχαίρι. Άλλοι δήλωσαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς και έτρεξαν να βγουν από το σούπερ μάρκετ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πανικόβλητους πελάτες να τρέχουν έξω από το σούπερ μάρκετ αναζητώντας καταφύγιο.

Η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται σε επιφυλακή για ενδεχόμενες επιθέσεις αφού ένας υπέρμαχος της ανωτερότητας της λευκής φυλής σκότωσε 51 ανθρώπους σε δύο τεμένη στην πόλη Κράιστσερτς τον Μάρτιο του 2019.

ISIS-inspired extremist on New Zealand's terror watchlist is shot dead and at least six people are left fighting for their lives https://t.co/Mwlk7ICaUB pic.twitter.com/xHvh2Emjus — Daily Mail Online (@MailOnline) September 3, 2021

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ