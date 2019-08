Νεαρός με μαχαίρι σκόρπισε τρόμο στο Σίδνεϊ – Μαχαίρωσε μια γυναίκα! Video

Οι εικόνες πανικού που εκτυλίχθηκαν στο Σίδνεϊ κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου μέσω των socialmedia. Ο νεαρός άνδρας, με τη μπλούζα και τα χέρια του ματωμένα, κρατά μαχαίρι και τρέχει, προκαλεί την αστυνομία, πηδά πάνω σε αυτοκίνητα σε κατάσταση αμόκ.

Ο Άντριαν Παπαγιάννης, που εκείνη την ώρα έφευγε από το γραφείο του (σ.σ. η επίθεση έγινε μεσημέρι Αυστραλίας), δήλωσε στο news.com.au πως άκουσε κόσμο να φωνάζει πως υπήρχε ένας άνδρας με μαχαίρι. Κόσμος είχε μπει σε μαγαζιά και είχε ταμπουρωθεί τρομοκρατημένος. Μια μητέρα σε κατάσταση πανικού έκλαιγε, με το μωρό της στην αγκαλιά της.

#BREAKING: A man has been detained in Sydney after an alleged attack on York St. #TDE7 pic.twitter.com/UDZNynMD3x — The Daily Edition (@DailyEditionOn7) August 13, 2019

Μόλις έφτασε η αστυνομία άρχισε να κυνηγά τον νεαρό. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο δράστης προσπάθησε να μαχαιρώσει πολλούς ανθρώπους. Χτύπησε με το μαχαίρι μια γυναίκα στην πλάτη. Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Σε videoπου δημοσίευσε το δίκτυο 7 News ο νεαρός με το μαχαίρι στα χέρια ακούγεται να φωνάζει «Αλλάχ Ακμπάρ» (σ.σ. Ο Θεός είναι μεγάλος) καθώς πηδά στο καπό μιας Mercedes. Εκείνη την ώρα και ενώ το αυτοκίνητο φεύγει και τον ρίχνει στο έδαφος, ένας άνδρας με καρέκλα στα χέρια προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει.

Ο νεαρός, πάντα σε κατάσταση αμόκ, φώναζε στους αστυνομικούς και τους προκαλούσε λέγοντας «πυροβολήστε με στο γαμ@@@@ο το πρόσωπο».

Crazy things going in Sydney. Charge him to the full extend of the law. https://t.co/ilmvP85tdG — ρнιℓιρ мαк (@philipmak) August 13, 2019

Η αυτόπτης μάρτυρας Μέγκα Χέιλι δήλωσε στο AFP ότι ο δράστης, ο οποίος κρατούσε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι κουζίνας καταδίωξε άλλους ανθρώπους που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στην επιχειρηματική συνοικία του Σίδνεϊ αφού είχε μαχαιρώσει την γυναίκα. «Πέντε ή έξι άνθρωποι έτρεξαν προς το μέρος του για να προσπαθήσουν να τον σταματήσουν και κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον ακινητοποιήσουν», τόνισε.

Κόσμος κατάφερε να τον ακινητοποιήσει βάζοντας του ένα καφάσι (!) στο κεφάλι και κρατώντας το σώμα του με καρέκλες στο έδαφος!

A humble milk crate being put to good use in Sydney… #courtesy7News pic.twitter.com/nlEog1h1Fg — Annette Sharp (@InSharpRelief) August 13, 2019

Ο νεαρός συνελήφθη από την αστυνομία. Το κίνητρό του δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.

Με πληροφορίες από news.com.au