Κόσμος

Νέες απειλές Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν: «Τέλος το καλό παιδί» – Στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν

Έσπευσε να σημειώσει πως: «Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν - Θα είναι εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις»
REUTERS/Kevin Lamarque

Με μια νέα σκληρή επίθεση ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε κατά του Ιράν λέγοντας πως αν δεν αποδεχθούν τη συμφωνία τότε θα τους καταστρέψουν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πυρά που εξαπέλυσε το Ιράν σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση ότι οι Φρουροί της Επανάστασης διατηρούν τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας διέλευσης: «Πλήρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Βέβαια έσπευσε να σημειώσει πως: «Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν – Θα είναι εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις».

«Είναι αυτοί (εννοώντας το Ιράν) που χάνουν με το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα» συμπλήρωσε.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: 

«Το Ιράν αποφάσισε χθες να ανοίξει πυρ στα Στενά του Ορμούζ. Μια πλήρης παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μας! Πολλοί από τους πυροβολισμούς στόχευαν ένα γαλλικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ήταν και πολύ ευγενικό, έτσι δεν είναι; Οι εκπρόσωποί μου κατευθύνονται προς το Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ για διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κλείνει τα Στενά, κάτι που είναι περίεργο, γιατί ο δικός μας αποκλεισμός τα έχει ήδη κλείσει. Μας βοηθούν χωρίς να το γνωρίζουν, και είναι αυτοί που χάνουν από το κλείσιμο της διέλευσης, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα. Στην πραγματικότητα, πολλά πλοία κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς τις ΗΠΑ, στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να φορτώσουν, χάρη στους IRGC, που πάντα θέλουν να το παίζουν “σκληροί”!

Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία και ελπίζω να την αποδεχθούν, γιατί αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν.

Τέλος το καλό παιδί! Θα υποχωρήσουν γρήγορα, θα υποχωρήσουν εύκολα και, αν δεν δεχτούν τη συμφωνία, θα είναι τιμή μου να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει – κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει στο Ιράν από άλλους Προέδρους τα τελευταία 47 χρόνια. Είναι ώρα να τελειώσει η μηχανή θανάτου του Ιράν!».

«Θα συμβεί με τον έναν τρόπο ή τον άλλο»

Ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου ABC News Τζόναθαν Καρλ.

Σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Τραμπ είπε στον Καρλ: «Θα συμβεί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τον καλό ή τον δύσκολο τρόπο. Θα συμβεί. Μπορείτε να πείτε πως το δήλωσα», έγραψε ο δημοσιογράφος στην ανάρτησή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
286
211
115
109
73
Newsit logo
Newsit logo