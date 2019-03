Νέες απειλές Τραμπ – «Θα κλείσω τα σύνορα με το Μεξικό»

«Το Μεξικό δεν κάνει ΤΙΠΟΤΑ για να βοηθήσει να σταματήσει η εισροή παράνομων μεταναστών προς τη χώρα μας. Είναι όλο λόγια και καθόλου πράξεις», κατήγγειλε ο Τραμπ εν μέσω μιας σειράς πρωινών τουίτ για διάφορα θέματα της επικαιρότητας.

«Το ίδιο, η Ονδούρα, η Γουατεμάλα και το Σαλβαδόρ έπαιρναν τα χρήματά μας για χρόνια και δεν κάνουν τίποτα. Οι Δημοκρατικοί δεν νοιάζονται, τόσο ΚΑΚΟΙ [είναι οι] νόμοι» συνέχισε στο ίδιο μήνυμα, για να καταλήξει «Μπορεί να κλείσω τα νότια σύνορα!».

Mexico is doing NOTHING to help stop the flow of illegal immigrants to our Country. They are all talk and no action. Likewise, Honduras, Guatemala and El Salvador have taken our money for years, and do Nothing. The Dems don’t care, such BAD laws. May close the Southern Border!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Μαρτίου 2019