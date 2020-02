Ο ράπερ έγινε ευρέως γνωστός μόλις πριν λίγους μήνες με το πρώτο κιόλας τραγούδι του και όλοι προεξοφλούσαν ότι θα είχε λαμπρή πορεία.

Ο ράπερ Bashar Barakah Jackson, περισσότερο γνωστός ως Pop Smoke, πυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι του στο Χόλιγουντ το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια διάρρηξης και ληστείας.

Ο Pop Smoke, έγινε γνωστός τον περασμένο χρόνο, σε ηλικία μόλις 20 ετών, με το πρώτο του τραγούδι, το “Welcome to the Party”.

Η επιτυχία του τραγουδιού ήταν τόσο μεγάλη, που βγήκε σε remix στο οποίο συμμετείχε η “ντίβα” της ραπ μουσικής, Nicky Minaj.

“Welcome To The Party” the song that gave Pop Smoke the spotlight came out 8 Months ago…



he really just started 😔 #rippopsmokepic.twitter.com/gvw9wXyZMB — RAP TV 📺 (@netrapsforever) February 19, 2020

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Pop Smoke μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Κατά την αστυνομία, δύο άνδρες που φορούσαν μάσκες εισέβαλαν στο σπίτι, το οποίο πρόσφατα είχε νοικιάσει ο μουσικός. Όπως ανέφεραν γείτονες ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες έφυγαν πεζή από το σπίτι.

Ο Bashar Barakah Jackson είχε γεννηθεί στις 20 Ιουλίου του 1999 στο Μπρούκλυν. Η μητέρα του ήταν από την Τζαμάικα και ο πατέρας του από τον Παναμά.

Rest in Peace, Pop Smoke! He was only 20 years old and had his whole life ahead of him. My thoughts are with his family and loved ones during this difficult time 💔 pic.twitter.com/aO89SSZ1GR — The Tylt (@TheTylt) February 19, 2020

He would have been one of the top dawgs… he already was…

RIP Pop Smoke

Cant believe this shit pic.twitter.com/p7TyCK9gbS — SAMWEL.JP (@BlessSamwelG) February 19, 2020



Τον Ιανουάριο είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο “John F. Kennedy” της Νέας Υόρκης, με την κατηγορία κλοπής αυτοκινήτου.

Επρόκειτο για μια Rolls Royce Wraith, την κλοπή της οποίας κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης της όταν ο Smoke που την είχε δανειστεί για τα γυρίσματα ενός video clip δεν την επέστρεψε.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε από την αστυνομία μπροστά από το σπίτι της μητέρας του Smoke. Ο ράπερ δήλωσε αθώος κι αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 250.000 δολαρίων.