Νεκρός ο αντιπρόεδρος του Μαλάουι σε αεροπορικό δυστύχημα

Ο αντιπρόεδρος του Μαλάουι, Σάουλος Κλάους Τσιλίμα και άλλοι εννέα άνθρωποι που επέβαιναν σε στρατιωτικό αεροπλάνο που αγνοείτο από χθες, Δευτέρα, σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Λάζαρους Τσακουέρα.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Τσιλίμα, 51 ετών, αναχώρησε από την πρωτεύουσα Λιλόνγκουε στις 09:17 τοπική ώρα (10:17 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας, αλλά δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μζούζου όπως προέβλεπε το πρόγραμμα στις 10:02 λόγω κακής ορατότητας.

‘Ελαβε εντολή να επιστρέψει στην πρωτεύουσα αλλά εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και οι αερολιμενικές αρχές δεν μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή μαζί του.

“Με μεγάλη μου λύπη σας ενημερώνω πως αποδείχθηκε πως ήταν μια τρομερή τραγωδία. Η ομάδα έρευνας και διάσωσης εντόπισε το αεροσκάφος κοντά σε έναν λόφο… το βρήκαν πλήρως κατεστραμμένο χωρίς επιζώντες”, είπε ο Τσακουέρα.

Ο Τσακουέρα είπε σε διάγγελμα πως το σημείο της συντριβής του αεροσκάφους ήταν σε ένα ορεινό τμήμα του δάσους Τσικανγκάουα.

#Malawi #Presisdent Lazarus chakwere said addressing the nation “words cannot describe how heartbreaking this is he said describeing as a terrible tragedy. Malwai army wing Dornier 228-202k aircraft is also died with 9 members on board .Source:#AlJazeera , #NDTV pic.twitter.com/6qU3nAGuM1