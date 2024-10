Νεκρός ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ – Πρώτη επίσημη επιβεβαίωση από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ

Νεκρός είναι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, μετά από στοχευμένη επίθεση ακριβείας που εξαπέλυσε το Ισραήλ σήμερα (17.10.2024) στη Λωρίδα της Γάζας, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχικές πληροφορίες για τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ φαίνεται πως επιβεβαιώθηκαν, με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ να «αποκεφαλίζουν» την ηγεσία της Χαμάς για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χανίγιε στην Τεχεράνη, στις 31 Ιουλίου 2024.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση φαίνεται έγινε από δυνάμεις πεζικού του Ισραήλ που έκαναν έφοδο και σκότωσαν τρία υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, μεταξύ των οποίων και ο Γιαχία Σινουάρ, ενώ οι άλλοι δύο φαίνεται πως ήταν οι σωματοφύλακές του.

Το κανάλι «12» του Ισραήλ, μετέδωσε ότι ο στρατός ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο ότι σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς, μετά από την ολοκλήρωση εξετάσεων DNA που έγινε για την ταυτοποίηση των στοιχείων στην σορό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιαχία Σινουάρ εντοπίστηκε από περίπολο Ισραηλινών στρατιωτών στην Ράφα, οι οποίοι έδωσαν εντολή σε άρμα μάχης να χτυπήσει την θέση του.

Σε φωτογραφία ντοκουμέντο που δόθηκε στην δημοσιότητα, ο Σινουάρ φαίνεται πως χτυπήθηκε από θραύσματα και από ερείπια μετά την βολή του ισραηλινού τανκ, ενώ πιο πρόσφατη φωτογραφία δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να μεταφέρουν πτώμα, που φέρεται να ανήκει στον Γιαχία Σινουάρ.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν λίγο μετά τις 7:30 μ.μ. ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα ανακοινώσει επίσημα τον θάνατο του ηγέτης της Χαμάς. ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Καντζ δήλωσε λίγο πριν τις 8 μ.μ ότι «ο αρχιτρομοκράτης Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε σήμερα από στρατιώτες του Ισραήλ» και ότι «πρόκειται για μια στρατιωτική και ηθική νίκη όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο ενάντια στον άξονα του κακού».

Israel also informs regional countries that Yahya Sinwar is no longer alive — Israeli army radio https://t.co/Q6IdVF9mVb — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 17, 2024

Initial DNA Testing has determined that the Leader of Hamas, Yahya Sinwar was Eliminated by an Israeli Strike this morning against a Hamas Site near the City of Rafah in Southern Gaza. pic.twitter.com/xwVfV6CPgJ — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2024

Οι πρώτες αντιδράσεις στο Ισραήλ

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ επιβεβαίωσε εμμέσως την εξουδετέρωση του Γιαχία Σινουάρ, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το Ισραήλ θα βρει και θα εξοντώσει κάθε τρομοκράτη, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, αλλά και του πρώην επικεφαλής στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ.

״וּרְדַפְתֶּ֖ם אֶת־אֹיְבֵיכֶ֑ם וְנָפְל֥וּ לִפְנֵיכֶ֖ם לֶחָֽרֶב.״



ויקרא כ״ו



נגיע לכל מחבל – ונחסל אותו. pic.twitter.com/dpDHviATyN — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) October 17, 2024

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κάντζ δήλωσε από την πλευρά του ότι υπάρχον σοβαρές ενδείξεις για τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ.

Breaking❗️❗️

Strong indications that Yahya Sinwar, the leader of #Hamas and the mass murderer who was behind the October 7 massacre, was killed by IDF soldiers. — 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 17, 2024

Ήδη σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ ο κόσμος πανηγυρίζει στην είδηση για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την κυβέρνηση, με τις εικόνες που μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να είναι χαρακτηριστικές.

לא מחכים להודעה רשמית: מבלים בחוף הים חוגגים את חיסול סינוואר pic.twitter.com/N3ia55hi1H — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) October 17, 2024

Ποιος ήταν ο ηγέτης της Χαμάς

Ο Γιαχία Σινουάρ ανέλαβε ως νέος ηγέτης του ισλαμιστικού κινήματος, μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγιε στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου.

Εκλεγείς τον Φεβρουάριο του 2017 στην ηγεσία της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο Γιαχία Σινουάρ είναι μεταξύ των υποστηρικτών της σκληρής γραμμής. Εξήντα ενός ετών, πέρασε 23 χρόνια στις ισραηλινές φυλακές προτού απελευθερωθεί το 2011 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Γεννήθηκε στη Χαν Γιούνις, μια πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας, εντάχθηκε στη Χαμάς από την ίδρυσή της το 1987, χρονιά της πρώτης Ιντιφάντα (εξέγερση). Στη συνέχεια ίδρυσε τη Majd, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς.

Πρώην διοικητής των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ και θεωρούμενος ως εγκέφαλος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, καταζητείται από το Ισραήλ και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Ηνωμένων Πολιτειών με τους «διεθνείς τρομοκράτες».