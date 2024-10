«Νεκρός ο ηγέτης του ISIS στο Ιράκ» ανακοίνωσε η Βαγδάτη – Οι ΗΠΑ συμμετείχαν στην επιχείρηση

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός, Μοχάμεντ Σιά αλ-Σουντάνι, δήλωσε σήμερα, Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024, ότι ο διοικητής του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στο Ιράκ σκοτώθηκε σε επιχείρηση στα βουνά Χαμρίν στο βορειοανατολικό Ιράκ.

Στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης αμερικανικών και ιρακινών στρατιωτικών δυνάμεων, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής του ISIS στο Ιράκ, μαζί με άλλα οκτώ υψηλόβαθμα στελέχη σκοτώθηκαν έπειτα από πλήγματα ακριβείας στο κρησφύγετό τους.

Ο διοικητής του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, ονόματι Shahadhah «Allawi Salih» Ulaywi al-Bajjari, γνωστός και ως «Abu Issa», αποτελούσε κορυφαίο στόχο των ΗΠΑ και της ιρακινής κυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό αλ-Σουντάνι να αναφέρει χαρακτηριστικά, στην σχετική ανακοίνωση, ότι «δεν υπάρχει χώρος για τρομοκράτες στη χώρα μας».

BREAKING: Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani said that Islamic State’s commander for Iraq had been killed in an operation in the Hamrin Mountains in northeast Iraq https://t.co/ZoSjUHDtFv pic.twitter.com/ThCOUi67ak