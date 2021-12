Η μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική και δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή δεδομένα για την νοσηρότητά της. Αυτό αποτυπώνεται και στην τελευταία δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η αύξηση του αριθμού των λοιμώξεων και ειδικότερα η ταχεία εξάπλωση της Όμικρον καθιστούν τον εμβολιασμό ακόμη πιο σημαντικό», δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Υπενθύμισε, επίσης, ότι σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε στην ΕΕ η εκστρατεία εμβολιασμού κατά του κορονοϊού και από τότε όλες οι χώρες έχουν διανύσει «μεγάλο δρόμο».

Με μήνυμά της στο twitter, η Πρόεδρος της Επιτροπής τονίζει ότι «ο εμβολιασμός συμπεριλαμβανομένων των αναμνηστικών δόσεων είναι η καλύτερή μας προστασία αυτή τη στιγμή» και προσθέτει ότι υπάρχουν αρκετές δόσεις ώστε όλοι να μπορούν να εμβολιαστούν. «Ας προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία μας να νικήσουμε αυτόν τον ιό», αναφέρει στο μήνυμά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

