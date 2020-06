Ένας άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς στη διάρκεια αντιρατσιστικής διαδήλωσης για τον Τζορτζ Φλόιντ στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ πιθανότατα από μέλη ακροδεξιάς πολιτοφυλακής.

Το νέο σοβαρό περιστατικό συνέβη όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να ρίξουν το άγαλμα ενός Ισπανού κατακτητή του 16ου αιώνα στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ. Για το νέο αιματηρό συμβάν η αστυνομία ερευνά πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ευθύνεται μία ακροδεξιά ομάδα.

Διαδηλωτές στο Αλμπουκέρκι ζητούσαν την απομάκρυνση ενός αγάλματος του Ισπανού κατακτητή Χουάν ντε Ονάτε, του πρώτου κυβερνήτη της πολιτείας αυτής, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Την ώρα που προσπαθούσαν να ρίξουν το άγαλμα μερικά βαριά οπλισμένα μέλη ακροδεξιάς πολιτοφυλακής με την ονομασία “New Mexico Civil Guard” επενέβησαν και ξέσπασαν επεισόδια, σύμφωνα με την “Albuquerque Journal”.

BREAKING 03 Militia called "New Mexico Civil Guards" have been arrested and disarmed after the BLM protesters called the police as they were destroying public monuments#USA #NewMexico #USAonFire #USARIOTS #USAunderAttack pic.twitter.com/AHc6rvV6CE