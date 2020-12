Νέο ντοκιμαντέρ για την Γουίτνεϊ Χιούστον και την κόρη της

Γεγονός το πρώτο επίσημο τρέιλερ για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ για τις ζωές της Γουίτνεϊ Χιούστον και της κόρης της. Ο τίτλος «Whitney Houston & Bobbi Kristina: Didn’t We Almost Have It All» και θα προβληθεί το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου.

Το ολοκαίνουργιο ντοκιμαντέρ για τη Γουίτνεϊ Χιούστον και την κόρη της διαρκεί δύο ώρες και θα ρίξει μία σε βάθος ματιά σε μερικούς από τους αγώνες που έδωσαν μητέρα και κόρη, καθώς μοιράστηκαν πολλές παράλληλες εμπειρίες ζωής.

«Η Γουίτνεϊ ήταν ένα είδωλο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλάω για τις Γουίτνεϊ», λέει η φίλη της Πέρι Ράιντ στο τρέιλερ. «Αποκτήσαμε την άποψη αυτή, για το τι είναι αυτή η πριγκίπισσα της ποπ», προσθέτει ο Ράντι Τζάκσον.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον πέθανε στις 11 Φεβρουαρίου του 2012 σε ηλικία 48 ετών. Πέθανε στο Beverly Hilton Hotel στην Καλιφόρνια λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη παράσταση στο ετήσιο προ-Grammy Gala του Clive Davis.

Τρία χρόνια αργότερα, στις 31 Ιανουαρίου 2015, η κόρη της Γουίτνεϊ και του Μπόμπι Μπράουν βρέθηκε αναίσθητη στην μπανιέρα του σπιτιού της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αφού πέρασε μήνες σε διάφορα νοσοκομεία, η Μπόμπι Κριστίνα, πέθανε στις 26 Ιουλίου 2015. Ήταν 22 ετών.

«Το γεγονός ότι βρέθηκε σε μια μπανιέρα έχοντας την ίδια μοίρα με τη μητέρα της δεν έχει κανένα νόημα», λέει η φίλη της Μπράουν, Σάρα Μπέκμαν στο ντοκιμαντέρ.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ