Νέο πλήγμα για Χάρι και Μέγκαν: Φεύγει ο άνθρωπος – κλειδί του Archewell, τους στήριξε στο Megxit

Ακόμη μία αποχώρηση έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα απωλειών για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, καθώς ο Τζέιμς Χολτ – ο άνθρωπος που θεωρούνταν ο «βράχος» τους από την εποχή του Megxit – αποχωρεί από τη θέση του επικεφαλής του φιλανθρωπικού τους οργανισμού, Archewell.

Ο Χολτ, που είχε αναλάβει τη διοίκηση του Archewell το 2021, υπήρξε προηγουμένως επικεφαλής επικοινωνίας του Χάρι και της Μέγκαν την περίοδο 2019 – 2021, μια από τις πιο ταραχώδεις φάσεις της ζωής τους, όταν αποφάσισαν να αφήσουν τα βασιλικά τους καθήκοντα και να εγκατασταθούν μόνιμα στις ΗΠΑ. Είχε μάλιστα μετακομίσει μαζί τους στην Καλιφόρνια και εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ Harry & Meghan του Netflix.

Σύμφωνα με πηγές, ο Χολτ επιθυμεί πλέον να επιστρέψει μόνιμα στο Λονδίνο μαζί με τον σύζυγό του και το μικρό τους παιδί, κάτι που – όπως αναφέρεται – δημιουργεί ζητήματα διακυβέρνησης για τη συνέχιση της θητείας του στο Archewell. Η αποχώρησή του έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την απώλεια και της ενδέκατης κατά σειρά υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων των Σάσεξ.

Τρία ακόμη στελέχη αποχώρησαν πρόσφατα, ανάμεσά τους και η διευθύντρια προγραμμάτων και λειτουργιών, Κίρστεν Σλέβιν. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του 2024, ο Χολτ αμειβόταν με 245.000 δολάρια ετησίως, ενώ τα συνολικά έξοδα του οργανισμού αυξήθηκαν στα 5,1 εκατ. δολάρια, την ώρα που οι δωρεές ανήλθαν σε 2,1 εκατ. και οι επιχορηγήσεις σε μόλις 1,25 εκατ.

Παρότι αρχικά το περιβάλλον των Σάσεξ διέψευδε την αποχώρησή του, τελικά επιβεβαιώθηκε ότι ο Χολτ αποφάσισε να «προχωρήσει παρακάτω». Σε δήλωσή του χαρακτήρισε τη συνεργασία του με το ζευγάρι «μεγάλο προνόμιο», ενώ μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για τη Μέγκαν, την οποία περιέγραψε ως «συγγενικό πνεύμα».

Από την πλευρά τους, ο Χάρι και η Μέγκαν υπογράμμισαν ότι ο Χολτ θα παραμείνει σε ρόλο ανώτερου φιλανθρωπικού συμβούλου και θα συνεχίσει να στηρίζει ανθρωπιστικές αποστολές στο εξωτερικό το 2026.

«Ο Τζέιμς υπήρξε ανεκτίμητη στήριξη για σχεδόν δέκα χρόνια», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση, προσθέτοντας ότι το έργο και ο ενθουσιασμός του ήταν καθοριστικά για τις πρωτοβουλίες τους.