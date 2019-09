Νέο τηλεοπτικό show βασισμένο στα τραγούδια του Μπίλι Τζόελ

Η σειρά “Scenes From an Italian Restaurant” φέρει τον ίδιο τίτλο του τραγουδιού διάρκειας οκτώ λεπτών από το άλμπουμ The Stranger του 1977 του Τζόελ. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία της Brenda και του Eddie, ζευγάρι τα χρόνια του Γυμνασίου που βρίσκεται ξανά σε ένα ιταλικό εστιατόριο.

Σύμφωνα με το THR, κάθε επεισόδιο θα βασίζεται σε στίχους του Μπίλι Τζόελ και η σειρά θα περιλαμβάνει χαρακτήρες από τα τραγούδια του, συμπεριλαμβανομένων των Stranger, Piano Man και Mamma Leone και Sgt. O’Leary. Επιπλέον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «τα τραγούδια θα ενορχηστρωθούν ξανά από την ομάδα μουσικών του Τζόελ με τη βοήθειά του Νεουρκέζου τραγουδιστή-τραγουδοποιού, συνθέτη και πιανίστα.

«Ο Μπίλι Τζόελ είναι ένας εξαιρετικός αφηγητής και οι ιστορίες του συνοδεύονται από σπουδαία τραγούδια» εξήγησε στο THR ο πρόεδρος ανάπτυξης και παραγωγής της MGM TV Στιβ Σταρκ. «Αυτή η σειρά θα είναι λιγότερο επικεντρωμένη στη ζωή του Μπίλι και περισσότερο στις ιστορίες των κλασικών τραγουδιών του» ανέφερε.

Η MGM Television και η Universal Music Publishing Group θα συνεργαστούν για τη σειρά. Ο Kέβιν Φοξ, συγγραφέας και παραγωγός του “Law & Order: Special Victims” είναι ο δημιουργός και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς. Ο Μπίλι Τζόελ θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός.