Νέο βίντεο του ομήρου Σάσα Τρουπάνοφ δημοσίευσε ο Ισλαμικός Τζιχάντ – Την απελευθέρωσή του ζητάει η Μόσχα

Ακόμα ένα βίντεο του Σάσα Τρουπάνοφ, ενός ομήρου που απήχθη από το Ισραήλ, δημοσίευσε σήμερα (15.11.2024) το πρωί η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, δύο ημέρες μετά την δημοσίευση ενός άλλου βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν ο ίδιος.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ και η Χαμάς στο πλαίσιο της αιματηρής επίθεσης που εξαπέλυσαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, κατάφεραν να απαγάγουν συνολικά 251 άτομα.

Στο απόσπασμα αυτό, ο νεαρός άνδρας, τον οποίο αναγνώρισαν προχθές, Τετάρτη (13.11.2024), οι συγγενείς του, απευθύνεται στον Αριέ Ντέρι, τον επικεφαλής του υπερορθόδοξου κόμματος «Shass» που είναι μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού, προκειμένου να συμβάλει στην απελευθέρωσή του και των άλλων ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

Δεν είναι γνωστό σε αυτό το στάδιο αν πρόκειται για δύο αποσπάσματα του ίδιου βίντεο ή δύο ξεχωριστά βίντεο που μπορεί να έχουν γυριστεί σε διαφορετικές ημερομηνίες.

A new terrorist propaganda video showing Sasha Trupanov was released today!



It’s the second video with him in 48 hours.

This time he addresses Derry, the leader of Shas, a religious party in the Netanyahu coalition.



The goal is always to make the Israeli government fall pic.twitter.com/hMjLSyAabU