Νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ ο Ναΐμ Κασέμ

Νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ αναλαμβάνει ο Ναΐμ Κασέμ, μέχρι πρότινος «υπαρχηγός» της σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τρίτη (29.10.24).

Ο Ναΐμ Κασέμ θα διαδεχθεί στην ηγεσία της Χεζμπολάχ του Λιβάνου τον Χασάν Νασράλα που είχε χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια ισραηλινού βομβαρδισμού στη Βηρυτό στις 27 Σεπτεμβρίου.

«Το συμβούλιο της Σούρα», ηγετικό όργανο της Χεζμπολάχ, «συμφώνησε στην εκλογή του σέιχ Ναΐμ Κάσεμ στη θέση του γενικού γραμματέα της Χεζμπολάχ», ανακοινώθηκε από την ισλαμιστική φιλοϊρανική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Οκτωβρίου η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει τον θάνατο του Χασέμ Σαφιεντίν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, ο οποίος διοικούσε τη σιιτική οργάνωση του Λιβάνου μαζί με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα της, Ναΐμ Κασέμ.

Hezbollah announces that Naim Qassem will succeed Hassan Nasrallah as the secretary general of the terror group. Qassem had served as deputy chief. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 29, 2024

Ποιος είναι ο Ναΐμ Κασέμ

Ο Ναΐμ Κασέμ είναι βετεράνος της οργάνωσης στην οποία υπηρετούσε ως υπαρχηγός από το 1991.

Διορίστηκε στη θέση αυτή από τον προκάτοχο του Νασράλα στην ηγεσία της οργάνωσης, τον Αμπάς αλ-Μουσάουι, ο οποίος σκοτώθηκε από επίθεση ισραηλινού ελικοπτέρου το 1992 και παρέμεινε στη θέση του όταν ανέλαβε τα ηνία της Χεζμπολάχ ο Νασράλα.

Sheikh Naim Qassem has been selected by the party’s Shura Council as Hezbollah’s new Secretary General – as per a statement issued by Hezbollah



بيان صادر عن قيادة حزب الله:



شورى حزب الله ينتخب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله pic.twitter.com/Cm2tOjF18j — MENA UNCENSORED (@MENAUncensored) October 29, 2024

Ο πολιτικός του ακτιβισμός ξεκίνησε στο σιιτικό Κίνημα Αμάλ του Λιβάνου, το οποίο ιδρύθηκε το 1974,από το οποίο αποχώρησε το 1979 μετά την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν, η οποία διαμόρφωσε τις πολιτικές απόψεις πολλών νεαρών Λιβανέζων σιιτών ακτιβιστών. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Χεζμπολάχ παραχωρώντας πολλές συνεντεύξεις σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διασυνοριακές συγκρούσεις με το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, τον Ιούνιο, δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η απόφαση της Χεζμπολάχ δεν ήταν να επεκτείνει τον πόλεμο, αλλά ότι αν της επιβαλλόταν ο πόλεμος τότε θα πολεμούσε.

Υπήρξε γενικός συντονιστής των προεκλογικών εκστρατειών της οργάνωσης από τότε που ξεκίνησε η Χεζμπολάχ να συμμετέχει, το 1992. Γεννήθηκε το 1953 στη συνοικία της Βηρυτού Μπάστα Τάχτα και η οικογένειά του έλκει την καταγωγή της από την Κφαρ Φίλα, στον κυρίως σιιτικό νότο του Λιβάνου. Είναι παντρεμένος και πατέρας έξι παιδιών.

Δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο: «Hezbollah, The Story from Within (Χεζμπολάχ, η Ιστορία εκ των Έσω)», το 2005, το οποίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Aν και είναι υπαρχηγός της οργάνωσης, τα ηνία της Χεζμπολάχ αναμένεται να αναλάβει ο επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου και ξάδερφος του Χασάν Νασράλα, Χασέμ Σαφιντίν.