Νέος συναγερμός στην Κύπρο: Ήχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι – «Μείνετε στα σπίτια σας»

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό για ποιον λόγο ήχησαν οι σειρήνες στην περιοχή
REUTERS
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Νέες σειρήνες ήχησαν σήμερα (13.03.2026) στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι ενώ μήνυμα των αρχών στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας για απειλή ασφαλείας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι σειρήνες ξεκίνησαν να ηχούν λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι ενώ οι αρχές της Κύπρου ζητούσαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», ανέφερε το μήνυμα.

Κατά τις 13:50 ο συναγερμός έληξε ενώ πληροφορίες της Cyprus times αναφέρουν πως δεν απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για την αναχαίτιση του ύποπτου αντικειμένου.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το είδος της απειλής.

Από την ημέρα που ιρανικό drone έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, Ελλάδα, Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έστειλαν δυνάμεις στην περιοχή για την ενίσχυση της ασφάλειας.

