Βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ – Εκρήξεις στο Ντουμπάι και στη Βηρυτό – Νεκρός Γάλλος στρατιωτικός στο Ιράκ

Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν το σφυροκόπημα στο Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο του Ντουμπάι. Την ίδια ώρα, ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στη Βηρυτό με στόχο τη Χεζμπολάχ. Ένα αμερικανικό αεροπλάνο τάνκερ, εναέριου ανεφοδιασμού, συνετρίβη στο Ιράκ, ενώ οι ιρανικές απειλές για τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζονται.
Τα συστήματα αεροάμυνας της χώρας συνεχίζουν τις αναχαιτίσεις
Το Ισραήλ εκτόξευσε drone στοχεύοντας πολυκατοικία στο Μπουρτζ Χαμούντ της Βηρυτού
Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι ελαφρά, ύστερα από επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στην πόλη Ζανζίρ, στο βόρειο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο πύραυλος έπεσε κοντά σε τέσσερα σπίτια, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ενώ μια γυναίκα 34 ετών τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα.
«Όταν φτάσαμε στο σημείο διαπιστώσαμε ζημιές σε αρκετά σπίτια. Μια 34χρονη είχε τραυματιστεί στην πλάτη από θραύσματα, ενώ ένα 17χρονο κορίτσι τραυματίστηκε από σπασμένα γυαλιά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Magen David Adom.
Μεταξύ των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες βρίσκονται και 27 παιδιά.
Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, κοντά στα Άδανα της Τουρκίας, ενώ ακολούθησαν αναφορές για πιθανές εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, βαλλιστικός πύραυλος που φέρεται να είχε στόχο τη συγκεκριμένη βάση αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας. Η γαλλική εφημερίδα Le Monde αναφέρει μάλιστα ότι ενδέχεται να εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πύραυλος καταστράφηκε στον αέρα. Η βάση Ιντσιρλίκ βρίσκεται στην επαρχία Άδανα, στη νότια Τουρκία, περίπου 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Συρία, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
Νέο παραλήρημα Τραμπ στο Truth Social
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι έπληξε μέλος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, σε επιδρομή στη Βηρυτό.
«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρομοκράτη της Χεζμπολά στην περιοχή της Βηρυτού», αναφέρει ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.
Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ τη 2η Μαρτίου, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2024, για να εκδικηθεί τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ τις πρώτες ώρες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν. Έκτοτε το Ισραήλ διεξάγει μαζικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο· πλέον απειλεί να καταλάβει τομείς του στον νότο.
Ισχυρές εκρήξεις έσεισαν ακίνητα στο κέντρο του Ντουμπάι, όπου αναδίδονταν πυκνοί καπνοί, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Ανταποκριτής του πρακτορείου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετέδωσε πριν από λίγο ότι ένιωσε το κτίριο όπου βρισκόταν να σείεται και άκουσε ισχυρή έκρηξη.
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ακούγονται εκρήξεις στην Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για 14η ημέρα.
Σύμφωνα με τα πρακτορεία εκρήξεων Tasnim και FARS, εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορους τομείς της ιρανικής πρωτεύουσας. Οι πιο ισχυρές έγιναν στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, κατά τις πληροφορίες του Tasnim.
Υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς, «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», συνόψισε ο κ. Μακρόν, υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».
Πρόκειται για έναν από τους συνολικά έξι γάλλους στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες στην περιοχή της Αρμπίλ, όπως ενημέρωσε χθες Πέμπτη το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας το AFP.
Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες εναντίον νέου κύματος ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται προς το κράτος του Ισραήλ, παροτρύνοντας τον πληθυσμό στις περιοχές που απειλούνται να σπεύσει σε καταφύγια, ενώ υπηρεσία άμεσης βοήθειας έκανε λόγο για δυο τραυματισμούς στο βόρειο τμήμα της χώρας.
«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους εκτοξευθέντες από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ο στρατός σε τυποποιημένο ανακοινωθέν του το οποίο δημοσιοποίησε μέσω Telegram.
Έπειτα από δεύτερη προειδοποίησή του λίγο αργότερα, γυναίκα 34 ετών και έφηβη 17 ετών διακομίστηκαν σε ιατρικό κέντρο στο βόρειο Ισραήλ, γνωστοποίησε το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου). Η τριαντάρα έχει υποστεί τραύματα από θραύσματα στην πλάτη, διευκρίνισε η ίδια πηγή μέσω X.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι στοχοποίησε κέντρα διοίκησης του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, σε σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο.
Λίγη ώρα νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός του οδεύει να «συντρίψει το Ιράν και τη Χεζμπολάχ», κρίνοντας πως θα ήταν προτιμότερο η κυβέρνηση του Λιβάνου να «αναλάβει» να χειριστεί το σιιτικό κίνημα.
Ο ισραηλινός στρατός «έπληξε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολά, όπου επιχειρούσαν τρομοκράτες της Χεζμπολά για να διεξάγουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του», διατείνεται ανακοινωθέν του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.
Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα», λίγες ώρες αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η χώρα του θα εκδικηθεί τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.
«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όλα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.
Το Ιράν «είναι στ’ αλήθεια έθνος τρόμου και μίσους, και (οι Ιρανοί) πληρώνουν σήμερα μεγάλο τίμημα», πέταξε ακόμη ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ πλάι του.
Τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα για την πορεία του πολέμου, που εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.
Μεταξύ άλλων, έχει πει ότι οι ΗΠΑ «νίκησαν», ή ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πολύ σύντομα», ενώ ταυτόχρονα επιμένει στην ανάγκη να συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Δεν απάντησε άμεσα σε όσα είπε στον πρώτο μήνυμά του ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ, που υποσχέθηκε εκδίκηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κι ότι η πίεση στο στενό του Χορμούζ θα συνεχιστεί.
Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν κι άλλο χθες Πέμπτη, καθώς η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός έχει κλείσει σχεδόν εντελώς, καθώς ελέγχεται de facto από την Τεχεράνη. Από αυτή διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) προς παράδοση στη διεθνή αγορά.
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την «αναχαίτιση και την καταστροφή» δεκάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, με αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα του μέσω X.
Κατά το υπουργείο, «αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν» αρχικά 12, κατόπιν 9 και 7 drones, καθώς το βασίλειο γίνεται στόχος ιρανικών πληγμάτων αντιποίνων, ιδίως εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων, από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.