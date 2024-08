Νέος συναγερμός στην Ουκρανία: Η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο με πυραύλους και drones – Μπαράζ εκρήξεων

Άλλη μια δύσκολη ημέρα ξημέρωσε για τους Ουκρανούς καθώς βομβαρδιστικά και drones της Ρωσίας πετούν προς την κατεύθυνση της Ουκρανίας, κηρύσσοντας συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η μεγαλύτερη μαζική επίθεση των τελευταίων εβδομάδων της Ρωσίας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, έπληξε το ενεργειακό σύστημα της χώρας χτες Δευτέρα (26.08.2024), βυθίζοντάς την στο «σκοτάδι και το κρύο», ενόψει του χειμώνα. Παράλληλα στην Ουκρανική πόλη, Κρεβί Ρι σημειώθηκε νέα αεροπορική επιδρομή, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

«Η ουκρανική πολεμική αεροπορία επιβεβαιώνει την απογείωση (βομβαρδιστικών Τουπόλεφ) Tu-95MS από την αεροπορική βάση Ένγκελς (σ.σ. της νοτιοδυτικής Ρωσίας). Πύραυλοι ενδέχεται να εισέλθουν στον ουκρανικό εναέριο χώρο σε περίπου δυο ώρες», ανέφερε γύρω στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν πως κατευθύνονται επίσης στο έδαφός της drones.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κρεβί Ρι (κεντρική Ουκρανία) σε ρωσικό πλήγμα εναντίον πολιτικής υποδομής, ανέφεραν νωρίτερα τοπικοί αξιωματούχοι.

🇷🇺🇺🇦Video of the arrival of the missile at the Kyiv hydroelectric power station

(left picture is the arrival of the missile to the right are the damages) pic.twitter.com/GVjjTGc88L