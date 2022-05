Οι ένοπλες δυνάμεις του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν τον τόπο όπου συνετρίβη αεροσκάφος με 22 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων δύο πολιτών της Γερμανίας.

Το αεροπλάνο είχε χαθεί από την Κυριακή, ωστόσο η επιχείρηση εντοπισμού ήταν δύσκολη για τις αρχές του Νεπάλ.

«Ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Ναραγιάν Σιλουάλ μέσω Twitter, ανεβάζοντας φωτογραφία στην οποία είναι διακριτός ο αριθμός στην ουρά του δικινητήριου αεροσκάφους της εταιρείας Tara Air.

